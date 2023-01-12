普渡大學分校校長嘲諷亞洲語言 看蔣濛上任如何處理

蔣濛上周成為普渡大學首位亞裔校長，他會如何處理西北分校校長基恩嘲諷亞裔事件，頗受矚目。(Getty Images)

在西北普渡大學校長基恩(Thomas L. Keon)公開嘲諷亞裔 事件後，蔣濛(Mung Chiang)上周接任普渡大學校長，成為該校首位亞裔校長，他會如何處理這起事件也受到矚目。

基恩上月中旬在畢業典禮上模仿亞洲語言(聽似廣東話)的「溫和玩笑」引起軒然大波，不少人要他下台以示負責，他只道歉。蔣濛剛上任，就有人要他處理。

非營利團體「亞美法律與教育基金會」刊載了作家季業模(Emil Guillermo)呼籲蔣濛採取行動的文章：「他會不會搖撼整條船？蔣當上總校長後的回應，可能把普渡大學2022年對此事的不作為，轉變為2023 年讓大家看到希望的跡象。那就表示，美國真的起了變化。第一位亞裔總校長把開錯亞洲人玩笑的校長開除了。」

對此，基恩本人不願回應，蔣濛則拿出該校董事會的決定回應：基恩的玩笑「極度冒犯，很不敏感」，但這不反映他做人處事的一貫態度。

機械工程專業的蔣濛多次獲獎，也是電機電腦工程學羅斯可喬治傑出教授(Roscoe H. George Distinguished Professor of Electrical and Computer Engineering)，接替前印第安納州州長丹尼爾斯(Mitch Daniels)，以46歲之齡成為該校最年輕的校長。

基恩「亞洲腔玩笑」片段上傳網路後，不少人質疑，他還能跟亞裔學生和教職員好好相處嗎？他在道歉文中表示絕對無意傷害任何人，願意會見學生會代表，也已採取「多元化」政策，讓全校了解、處理亞太裔的問題。