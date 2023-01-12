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美鐵華府到佛州列車 因貨車出軌延誤20小時

編譯周芳苑／綜合11日電
美鐵原定9日晚間從華府郊區開往佛州的列車，因故延誤近20個小時才抵達目的地。(美聯社)
美鐵原定9日晚間從華府郊區開往佛州的列車，因故延誤近20個小時才抵達目的地。(美聯社)

美鐵公司(Amtrak)的人車同行列車Amtrak Auto Train日前嚴重延誤，9日晚間從華府郊區搭車的旅客，原計隔天早上抵達佛羅里達州奧蘭多地區(Orlando)，卻因另一家鐵路公司的貨車出軌而延誤近20個小時，11日才抵達。

美鐵該列車搭載563名乘客和333輛汽車，遲至11日上午才終於駛入佛州桑福德(Sanford)車站，原訂17小時的旅程被迫延長為37個小時。

美鐵公司表示，9日晚上，運輸業者CSX的貨車出軌，南行的美鐵人貨同行列車被迫駛離正常路線，在南卡羅來納州丹麥市(Denmark)停靠，等待新機組人員抵達。

美鐵10日稍晚接受媒體訪問時表示，火車繞道離開正常路線，以便繼續向南行駛。

美鐵稱，等待期間服務人員持續向乘客更新訊息，並提供膳食、點心和飲料，此外，也和寵物主人合作，協助寵物上廁所。

這一列人車同行列車9日下午5時從維吉尼亞州洛頓(Lorton)出發，原訂10日上午10點抵達佛州桑福德；僅有少數經認證的機組人員能夠操作該列車，每天運送乘客和他們的車輛往返於華府和奧蘭多兩地區之間。

美東9日晚上11時前，CSX貨運列車在南卡州萊克城(Lake City)的鐵軌上與一輛車相撞而出軌；事件中無人受傷，但不僅造成該公司10日的人車同行列車班次取消，9日出發的Silver Meteor和Silver Star列車也因此而繞道，錯過原定停靠站。

在媒體ABC News取得的幾段視頻中，火車被卡住時，有乘客從車上撥打 911，也聽到擴音器裡的聲音提醒乘客不要開窗抽菸。

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