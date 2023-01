月付至少1000元車貸者比例激增 負債加劇

資料顯示受到通膨影響,消費者購車成本支提高,每月大約要1000元,比去年高出於10%。圖為在佛州的一家現代車行。(美聯社)

根據汽車 銷售情報網Edmunds收集的數據,本年度第四季近16%買車的消費者每個月支付至少1000元的車貸費用,比前一年的10.5%高出許多,創下新高紀錄,2020年同期占比僅6.7%;新數據顯示借貸人的負擔加劇。

過去幾個月二手車價格趨緩,銀行警告,若消費者欠的貸款 超過汽車的價值,車貸將面臨麻煩,可能出現一波未如期償還的貸款,接著被收回(repossession)抵押物;與此同時,車貸持續攀升,新車的平均價格也飆升到近5萬元新高。

隨著經濟衰退的威脅逼近,可能影響借貸人及貸方,根據紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York),2022年第三季國內未償還的車貸從一年前的1.44兆元攀升至1.52兆元,但仍略低於學貸,並且遠低於抵押貸款債務(將近11.7兆元)。

新冠疫情期間是二手車及新車銷售的旺季,Edmunds主管德魯里(Ivan Drury)說:「但是隨著這幾個月轉向二手車價值降低及利率 上升的環境,消費者對更具風險之借貸決定的排斥減少,而我們僅看到負資產的冰山一角。」

Edmunds的數據顯示,第四季新車的年利率平均上升至6.5%,前一季為5.7%,前一年為4.1%,促使部分汽車買家重新考慮是否預訂。

北美豐田汽車總經理克里斯特(David Christ)透露:「在這一年及一年半以來,消費者首度取消一些預售車,還有些車不是預售。新車利率大幅上漲。」

比起其他類別的借貸,汽車買家更容易成為掠奪性貸款(predatory lending)的受害者。