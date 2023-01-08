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月付至少1000元車貸者比例激增 負債加劇

編譯徐薏茹／綜合7日電
資料顯示受到通膨影響，消費者購車成本支提高，每月大約要1000元，比去年高出於10%。圖為在佛州的一家現代車行。(美聯社)
資料顯示受到通膨影響，消費者購車成本支提高，每月大約要1000元，比去年高出於10%。圖為在佛州的一家現代車行。(美聯社)

根據汽車銷售情報網Edmunds收集的數據，本年度第四季近16%買車的消費者每個月支付至少1000元的車貸費用，比前一年的10.5%高出許多，創下新高紀錄，2020年同期占比僅6.7%；新數據顯示借貸人的負擔加劇。

過去幾個月二手車價格趨緩，銀行警告，若消費者欠的貸款超過汽車的價值，車貸將面臨麻煩，可能出現一波未如期償還的貸款，接著被收回(repossession)抵押物；與此同時，車貸持續攀升，新車的平均價格也飆升到近5萬元新高。

隨著經濟衰退的威脅逼近，可能影響借貸人及貸方，根據紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)，2022年第三季國內未償還的車貸從一年前的1.44兆元攀升至1.52兆元，但仍略低於學貸，並且遠低於抵押貸款債務(將近11.7兆元)。

新冠疫情期間是二手車及新車銷售的旺季，Edmunds主管德魯里(Ivan Drury)說：「但是隨著這幾個月轉向二手車價值降低及利率上升的環境，消費者對更具風險之借貸決定的排斥減少，而我們僅看到負資產的冰山一角。」

Edmunds的數據顯示，第四季新車的年利率平均上升至6.5%，前一季為5.7%，前一年為4.1%，促使部分汽車買家重新考慮是否預訂。

北美豐田汽車總經理克里斯特(David Christ)透露：「在這一年及一年半以來，消費者首度取消一些預售車，還有些車不是預售。新車利率大幅上漲。」

比起其他類別的借貸，汽車買家更容易成為掠奪性貸款(predatory lending)的受害者。

范德堡大學(Vanderbilt University)教授柯恩(Mark Cohen)表示，他不太擔心1000元左右的車貸費用，而是更關切承擔此類債務的借貸人類型，「一個月1000的費用本身不一定是問題，要緊的是誰支付該金額，對於目前年收入約7萬的中等家庭來說，大約是其月收入的17%，然而對大部分汽車買家來說，典型的付款與收入比率更接近4%到6%的範圍。」

Hyundai Georgia FILE - The Hyundai comp...
Hyundai Georgia FILE - The Hyundai company logo hangs over a long row of cars at a car dealership in Centennial, Colo., Sunday, Dec. 20, 2020. Georgia officials are close to finalizing a deal with the automaker to build a $5.5 billion electric car plant near Savannah, Ga. An economic development agency representing four Savannah-area counties approved its portions of the agreement Tuesday, July 19, 2022, including an economic incentives package. (AP Photo/David Zalubowski, File)

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