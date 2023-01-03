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盼孩子衣食無憂…前美國飛官被爆收7.8萬美元 教中國飛官起降航艦

編譯周辰陽／即時報導
澳洲媒體3日報導，美國政府指控海軍陸戰隊前飛官達根（圖）收受超過澳幣10萬元，教導中國的飛行員如何在航空母艦降落。（照片翻攝：theguardian.com）
澳洲媒體3日報導，美國政府指控海軍陸戰隊前飛官達根（圖）收受超過澳幣10萬元，教導中國的飛行員如何在航空母艦降落。（照片翻攝：theguardian.com）

澳洲衛報與澳洲人報中文版3日報導，美國政府指控海軍陸戰隊前飛官達根（Daniel Edmund Duggan）收受超過澳幣10萬元，教導中國的飛行員如何在航空母艦降落。

根據在美國華府提交的未彌封起訴書，已入籍澳洲的達根被控收受12筆澳幣9900元或9500元的報酬，合計報酬為澳幣116250元到澳幣116400元之間（約7.8萬美元左右），付款時間為2011年1月11日至2012年7月6日，收據經常引用「個人發展培訓」（personal development training）。

起訴書指出，這些報酬是由一間總部設在中國的未具名企業支付。美國政府指出，這間企業「為中華人民共和國政府與軍方獲取軍事設備與技術資料」。據轉述，達根協商了他提供服務的條款。當他人在中國時，於2012年9月的一封電郵寫道，「他希望他的孩子們將因此衣食無憂（set for life）」。

報導指出，達根被控在南非試飛學院（TFASA）為中方飛官提供軍事訓練，該設施要求教師擁有「符合北約標準的海軍航空隊知識與經驗」。

起訴書還指稱達根直接跟一位中國國民協商，以提供額外服務給一家國有實體，「這些服務包括了軍事飛官訓練人員的評估，海軍航空隊相關設備的測試，與涉及從海軍航空母艦起飛和著陸之戰術、技術和程序的操作指南」。

起訴書稱，面臨4項指控的達根與他的任何同謀都沒有「向美國政府申請提供防衛服務給任何外國國民的許可證」。美國當局據報還認為，也以丁三興（Ding San Xing，音）、丁三清（Din San Qing，音）、DSQ或伊凡（Ivan）等名字為人所知的達根「在中國提供了飛行服務」

此前新聞報導，澳洲聯邦警察應美國聯邦調查局（FBI）的請求，於2022年10月21日在新南威爾斯省奧倫治鎮（Orange, NSW）逮捕了54歲的達根。澳洲政府同年12月批准將他引渡到美國面臨指控的請求，本案將在1月移交地方法官審理，達根也仍有上訴的途徑，委任律師則強調他沒有違反美國、澳洲或是國際法。

澳洲 警察 華人

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