鏟雪意外 男星「鷹眼」胸部受傷骨折 仍在加護病房

在漫威英雄片中扮演「鷹眼」的傑瑞米雷納，鏟雪意外受傷被空運至醫院，目前情況「嚴重但穩定」。圖為雷納2021年出席影集「鷹眼」上映活動。(美聯社)

在漫威 英雄片中扮演「鷹眼」的傑瑞米雷納(Jeremy Renner)，鏟雪意外受傷被緊急空運至醫院；雷納的發言人表示，他胸部受傷且有骨折(blunt chest trauma and orthopedic injuries)，目前情況「嚴重但穩定」；有線電視新聞網(CNN)2日晚報導，雷納又接受了第二次手術 。

發言人說，雷納接受手術後，目前仍在加護病房接受觀察；內華達州 瓦肖郡(Washoe County)警局稱，雷納1日早上在雷諾(Reno)地區受傷，事故發生時只有他一人，傷後隨即被送往鄰近醫院。據報導，雷納在玫瑰山滑雪場(Mount Rose-Ski Tahoe)地區有一棟房子。

51歲雷納曾在多部電影和電視劇中飾演漫威影業出品的「復仇者聯盟」(Marvel's Avengers)超級英雄團隊的成員「鷹眼」(Hawkeye)， 還因在「拆彈部隊」(The Hurt Locker) 和「小鎮」(The Town) 中扮演要角而獲奧斯卡提名。

今冬內華達州下大雪，雷納在社群媒體上分享幾則消息，上周在Instagram一段展示雪犁的視頻中標示「幾乎已完成孩子們的雪橇山」；上個月，他還搭配附有一輛汽車被雪覆蓋的圖片推文稱，「太浩湖(Lake Tahoe)下雪可不是開玩笑。」

雷納主演驚悚影集「金斯敦市長」(Mayor of Kingstown)的第二季定本月15日在Paramount+串流媒體上首播；另一節目紀錄片系列Rennervations講述雷納協助社區重新構思依目的導向製造的車輛，計畫今年初在Disney+頻道播出。

國家氣象局(The National Weather Service)周末對雷諾周邊地區發布冬季風暴警告，還對太浩湖盆地發布警告；雷諾氣象局稱，太浩湖盆地31日和1日湖面降雪量達20到24吋；內華達州2萬2000用戶2日上午仍斷電。