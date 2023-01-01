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雪災後供不應求 機票漲價逾4倍 航空業者挨批趁火打劫

編譯俞仲慈／綜合31日電

高居國內旅客運載量第一的西南航空(Southwest Airlines)29日宣布於周末恢復正常運營，然而當消費者重新訂票時，發現票價飆漲。以年底當天、往返芝加哥和丹佛的單程機票為例，達美航空(Delta Airlines)最便宜票價是599元，是一周前、同一航班139元的四倍，航空業者被質疑趁機哄抬價格，大發雪災財。

日前一場全國性超級暴風雪，光是西南航空就取消約1萬3000個航班，影響數十萬旅客的行程，而且雪災結束後，買機票卻可能荷包大失血。

事實上，即使沒有受到暴風雪波及的航線，票價也急速攀升，以往返洛杉磯和舊金山兩地的單程機票為例，聯合航空(United Airlines)票價是數日前四倍，從402元起跳、最高將近889元，令人瞠目結舌。

NerdWallet旅遊作家莎莉·佛倫奇(Sally French)表示，「你可能會在業者企圖衝業績的最後一刻，搶到很棒的飯店或郵輪，但機票鮮少提供最後一刻(last-minute)晚鳥優惠。」

Thrifty Traveler執行編輯波特(Kyle Potter)表示最後一刻機位所剩無幾，票價更高，「近期正常一天載客量達100%，因為目前處於需求尖峰，逼近新年假期再加上暴風雪肆虐，機位供不應求。」

Skyscanner旅遊專家林賽(Laura Lindsay)也表示航空業者重新制定票價，「關鍵因素來自於需求，票價完全取決於供給條件，當需求提高，機票價格也會水漲船高。」

西南航空取消班機造成的大量滯留旅客，還需要時間疏運，但包括美國航空(American Airlines)、阿拉斯加航空(Alaska Airlines)、達美航空和聯合航空在內等多家航空業都表示未來幾天內，將制定國內航線票價上限，作為因應。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)接受媒體訪問時表示，已經和航空業者協商，確保能夠提供旅客負擔得起的機票，但也坦承執行有難度，「運輸部不該為了照顧大家而採用法律行動。」

今年夏天，西南航空告知運輸部，願意支付旅客因班機取消而衍生的過夜餐飲、住宿和交通費，但旅客若購買其他公司機票轉機的話，西南航空不會補償機票差額。

暴風雪 航線 波特

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