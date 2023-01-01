吳修銘卸白宮政策顧問 回歸教職

過去兩年來擔任白宮科技與競爭政策顧問的前任哥倫比亞大學法學院台裔教授吳修銘將重返教職。(美聯社)

白宮 發言人30日表示，過去兩年來擔任白宮科技與競爭政策顧問的前任哥倫比亞大學法學院(Columbia Law School)台裔教授吳修銘 (Tim Wu)，新年度即將卸任，回歸教職。

2021年3月起，吳修銘出任白宮國家經濟委員會(National Economic Council，NEC)總統特別助理，負責領域為科技與競爭政策。拜登 總統2021年發布與競爭政策有關的行政命令，吳修銘便負責起草內容。行政命令內容指示聯邦政府各部會在不同經濟層面提高競爭力。

吳修銘卸任之後，原本負責工作將由白宮幕僚分攤。2021年2月加入拜登政府以來一直便與吳修銘共事的漢娜‧賈爾登-蒙賀特(Hannah Garden-Monheit)將接掌競爭政策，從2022年初以來負責白宮國家經濟委員會數位資產的伊莉莎白‧凱利(Elizabeth Kelly)則將負責科技政策問題。白宮表示，顧問團隊未來幾個月還會添增人手。

吳修銘透過白宮發表聲明表示，在拜登政府獲得難得機會，可以為反托拉斯的龐大戰艦做出嘗試及掌舵新方向。他說：「過去兩年裡，我們完成的任務遠遠超過我的想像，這是一輩子難得遇上的機會，可以跟白宮與聯邦政府機關的才華卓越團隊一起合作計畫。」

紐約時報最早披露吳修銘即將離任的消息。POLITICO新聞網站等媒體去年夏天曾經報導吳修銘萌生辭意。

拜登行政命令主旨在於增加不同產業的競爭力，包括科技、醫療、交通運輸、農業等領域，鼓勵司法部、聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)之外的其他政府機關聚焦在反托拉斯議題上。

白宮國家經濟會議主席狄斯(Brian Deese)表示，過去兩年來，聯邦政府不只設法扭轉數十年來反托拉斯執法腐壞問題，還要在競爭政策上重新點燃總統領導的美國優良傳統，學習富蘭克林‧羅斯福時期的精神。