紐約水牛城5口等11小時沒救援…救難隊也受困風雪中

這場炸彈氣旋已造成全美超過50人死亡，不少救援的救護人員，也因為天候太糟導致自身也陷入待救的險境。（路透）

風雪交加之際，30歲的單親父親桑提亞哥(Zila Santiago)跟四個幼齡孩子被困在起亞(Kia)Sedona廂型車內，焦急的他連忙撥打911報警，還打電話給國民兵及朋友求助，卻遲遲等不到救援，因為「炸彈氣旋」(bomb cyclone)發威，就連緊急救難隊也成了泥菩薩過江，受困於風雪當中。

紐約時報報導，平安夜晚間，桑提亞哥與家人度過長達11小時的黑暗時刻，車子在風雪中被困在水牛城阿拉巴馬街(Alabama Street)及富爾頓街(Fulton Street)路口附近的雪堆。當時郡政府已經發布禁止開車令，但桑提亞哥不放心孩子在保母家過夜，決定冒險出門帶孩子回家。他說，當時的感受非常無助。

大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

為了讓兩歲至六歲之間的孩子們保持溫暖，桑提亞哥讓車子引擎保持運作，從後車箱找到果汁給孩子們喝。他協助兒子尿尿在瓶子裡，靠著遊戲機與車內電視讓孩子們打發時間，同時隱藏自己的焦慮。

孩子們在車上觀看的電影是「冰雪奇緣」(Frozen)。桑提亞哥與孩子直到25日清晨5時，才被路過的鏟雪車救出。

回到拉克萬納(Lackawanna)住家後，桑提亞哥接受訪問時說：「我曾碰過許多嚴重的暴風雪 ，但這次狀況是我這輩子從來沒碰過的。」

包括桑提亞哥在內的紐約西部成千上萬居民，今年聖誕假期因為冬季風暴為之大亂，某些民眾還面臨危險處境。暴風雪為水牛城帶來四呎降雪 量之後，25日終於開始往南移動。某些急救人員在這場暴風雪裡，被困在分布於水牛城不同地點的救護車或其他救難車輛上。

紐約州 伊利郡(Erie County)、尼加拉郡(Niagara County)累計死亡人數至26日至少已有28人，官員表示，死亡人數恐將持續增加。伊利郡最年輕的罹難者年僅26歲，最年長的罹難者為93歲。

民主黨籍紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日晚間表示，這場暴風雪規模非常龐大，堪稱「一生難得一見」的暴風雪；郡政府官員則說，27日可能還有更多降雪及強風。