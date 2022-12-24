公司派對交換禮物獲彩票 肯州女喜中17.5萬獎金

肯塔基州一位女士日前參加公司假日派對禮物交換得到一張刮刮樂彩票，沒想到竟刮出17萬5000元獎金。(美聯社)

肯塔基州一名在牙科中心工作的女士前幾天參加公司假日派對，透過白象禮物交換(white elephant gift exchange)得到一張刮刮樂彩票，竟刮出17萬5000元獎金。

這位幸運女子羅麗·簡斯(Lori Janes)是路易斯維爾市(Louisville)哈蒙牙科中心(Harmon Dental Center)的辦公室經理兼治療協調員，她21日參加公司派對玩禮物交換，最初搶到價值25元的連鎖零售商店TJ Maxx禮物卡，但一位同事決定依遊戲規則從她那裡拿走禮物卡，這麼一來，簡斯便有機會另外選擇一份禮物，她選中價值25元的刮刮樂彩票。

簡斯回憶當天的情況說，拿到彩票後就由她保有，周圍每個人都要她當場刮，第一張彩票刮了之後贏得 50元，同事們有些興奮，等到她刮中大獎贏得17萬5000元最高獎金時，大家都快瘋了，不敢相信那是真的，幾個人甚至用彩票應用程式掃描彩票，一再確認，就怕有什麼閃失。

簡斯說，沒想到25元的禮物交換讓她贏得17萬5000元；她馬上當場打電話給丈夫和孩子們，家人一開始也懷疑，一再確認後也跟著興奮。簡斯的先生說，他半信半疑，直到聽到派對現場背景人人都在高聲慶祝，才確定一切都是真的。

中獎後幾小時，簡斯和家人抵達彩票局總部，領取稅後淨額為12萬4250元的獎金支票 ；簡斯直呼「這太瘋狂了，我真的很幸運」。

天上掉下這一大筆錢，簡斯說，她要把部分獎金用來償還家裡的汽車貸款 和女兒的學生貸款。

彩票局官員說，賣出中獎彩票的商店是位於費希爾維爾(Fisherville)的雜貨超市Sunrise Market，將可獲得1750元獎金。