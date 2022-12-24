公司派對交換禮物獲彩票 肯州女喜中17.5萬獎金
肯塔基州一名在牙科中心工作的女士前幾天參加公司假日派對，透過白象禮物交換(white elephant gift exchange)得到一張刮刮樂彩票，竟刮出17萬5000元獎金。
這位幸運女子羅麗·簡斯(Lori Janes)是路易斯維爾市(Louisville)哈蒙牙科中心(Harmon Dental Center)的辦公室經理兼治療協調員，她21日參加公司派對玩禮物交換，最初搶到價值25元的連鎖零售商店TJ Maxx禮物卡，但一位同事決定依遊戲規則從她那裡拿走禮物卡，這麼一來，簡斯便有機會另外選擇一份禮物，她選中價值25元的刮刮樂彩票。
簡斯回憶當天的情況說，拿到彩票後就由她保有，周圍每個人都要她當場刮，第一張彩票刮了之後贏得 50元，同事們有些興奮，等到她刮中大獎贏得17萬5000元最高獎金時，大家都快瘋了，不敢相信那是真的，幾個人甚至用彩票應用程式掃描彩票，一再確認，就怕有什麼閃失。
簡斯說，沒想到25元的禮物交換讓她贏得17萬5000元；她馬上當場打電話給丈夫和孩子們，家人一開始也懷疑，一再確認後也跟著興奮。簡斯的先生說，他半信半疑，直到聽到派對現場背景人人都在高聲慶祝，才確定一切都是真的。
中獎後幾小時，簡斯和家人抵達彩票局總部，領取稅後淨額為12萬4250元的獎金支票；簡斯直呼「這太瘋狂了，我真的很幸運」。
天上掉下這一大筆錢，簡斯說，她要把部分獎金用來償還家裡的汽車貸款和女兒的學生貸款。
彩票局官員說，賣出中獎彩票的商店是位於費希爾維爾(Fisherville)的雜貨超市Sunrise Market，將可獲得1750元獎金。
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