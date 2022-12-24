我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

公司派對交換禮物獲彩票 肯州女喜中17.5萬獎金

編譯周芳苑／綜合23日電
肯塔基州一位女士日前參加公司假日派對禮物交換得到一張刮刮樂彩票，沒想到竟刮出17萬5000元獎金。(美聯社)
肯塔基州一位女士日前參加公司假日派對禮物交換得到一張刮刮樂彩票，沒想到竟刮出17萬5000元獎金。(美聯社)

肯塔基州一名在牙科中心工作的女士前幾天參加公司假日派對，透過白象禮物交換(white elephant gift exchange)得到一張刮刮樂彩票，竟刮出17萬5000元獎金。

這位幸運女子羅麗·簡斯(Lori Janes)是路易斯維爾市(Louisville)哈蒙牙科中心(Harmon Dental Center)的辦公室經理兼治療協調員，她21日參加公司派對玩禮物交換，最初搶到價值25元的連鎖零售商店TJ Maxx禮物卡，但一位同事決定依遊戲規則從她那裡拿走禮物卡，這麼一來，簡斯便有機會另外選擇一份禮物，她選中價值25元的刮刮樂彩票。

簡斯回憶當天的情況說，拿到彩票後就由她保有，周圍每個人都要她當場刮，第一張彩票刮了之後贏得 50元，同事們有些興奮，等到她刮中大獎贏得17萬5000元最高獎金時，大家都快瘋了，不敢相信那是真的，幾個人甚至用彩票應用程式掃描彩票，一再確認，就怕有什麼閃失。

簡斯說，沒想到25元的禮物交換讓她贏得17萬5000元；她馬上當場打電話給丈夫和孩子們，家人一開始也懷疑，一再確認後也跟著興奮。簡斯的先生說，他半信半疑，直到聽到派對現場背景人人都在高聲慶祝，才確定一切都是真的。

中獎後幾小時，簡斯和家人抵達彩票局總部，領取稅後淨額為12萬4250元的獎金支票；簡斯直呼「這太瘋狂了，我真的很幸運」。

天上掉下這一大筆錢，簡斯說，她要把部分獎金用來償還家裡的汽車貸款和女兒的學生貸款。

彩票局官員說，賣出中獎彩票的商店是位於費希爾維爾(Fisherville)的雜貨超市Sunrise Market，將可獲得1750元獎金。

貸款 支票 汽車

上一則

恭喜 1家3口生日同一天 機率13萬3000分之一

下一則

原民換心童離世 短短21個月生命 移植故事激起族人器捐率

延伸閱讀

兆彩破5億今晚開獎 彩民爭相買撞大運發大財

兆彩破5億今晚開獎 彩民爭相買撞大運發大財
防青少年賭博 北卡籲勿送彩票當禮物

防青少年賭博 北卡籲勿送彩票當禮物
騙子詐財1250萬 買彩票中1450萬 全遭凍結退贓給39名聾啞受害人

騙子詐財1250萬 買彩票中1450萬 全遭凍結退贓給39名聾啞受害人
巴西世界盃8強出局 內馬爾返鄉偷開派對挨批

巴西世界盃8強出局 內馬爾返鄉偷開派對挨批

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（路透）

這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度

2022-12-22 21:49
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

2022-12-23 14:41
今年流感已造成15萬人住院、9300人死亡，聯邦政府21日宣布，將釋出戰略儲備處方藥克流感(Tamiflu)，協助地方政府維護國人健康。(羅氏藥廠官網)

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

2022-12-22 09:12
推特老闆馬斯克(左)、推特創辦人多爾西。(Getty Images)

馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市

2022-12-20 09:55

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲