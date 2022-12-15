我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

沉睡38年發威2周 夏威夷毛納羅亞火山停止噴發

編譯孫梁／綜合14日電
聯邦地質調查所宣布夏威夷州大島上的毛納羅亞火山在噴發兩周後已確定停止。(美聯社)
聯邦地質調查所宣布夏威夷州大島上的毛納羅亞火山在噴發兩周後已確定停止。(美聯社)

聯邦地質調查所(US Geological Survey)宣布，夏威夷州大島(Big Island)上的毛納羅亞(Mauna Loa)活火山已確定停止噴發。

這座已沉睡38年的毛納羅亞火山，上月27日開始噴發，意外吸引了許多遊客和當地居民，紛紛前來觀賞。這座火山從10日之後就不再噴發，島上的另一座火山基拉維亞(Kilauea)則在更早一天停止噴發。

科學家表示，兩座火山在地下是同一個岩漿源，尚不肯定同時停止噴發是否為巧合。聯邦地質調查所發推特說：「兩座火山不是直接相連，可能是通過壓力作用相互影響。毛納羅亞火山的噴發可能減緩了基拉維亞火山的壓力，基拉維亞火山的噴發已趨減弱，噴發間隔期很長。」

毛納羅亞火山11月27日開始噴發後，流出的岩漿在距一條主要公路1.7哩處停下，幾乎沒有威脅到四周的社區，因此迅速成為當地居民和遊客的打卡景點。

一年前搬到大島的一位居民說，火山噴發是一生難得一見的機遇，因此他和妻子驅車60哩前來觀賞，「這是我見到的最壯觀景象，很難用言語形容，我與妻子一道親眼見證了，內心充滿敬畏。」

在茂宜島(Maui)生活30年的一位居民說，他和妻子到大島準備11日乘直升機，從火山頂部觀賞噴發，但聽說火山停止噴發後只好取消行程。他說，下一次噴發他們會及早趕到，而不是等待，這是尊敬大自然。

對許多夏威夷原住民而言，火山噴發意味著毀滅與再生的循環。專家表示，毛納羅亞火山的噴發不會恢復，但岩漿在冷卻過程中仍將保持熾熱狀態。

不過基拉維亞火山隨時可能會再度噴發，由於火山口內壁不穩、岩塊墜落和可能引發地震，一旦再度噴發，可能帶來嚴重危害。

已沉睡38年的毛納羅亞火山，上月27日開始噴發，意外吸引了許多遊客和當地居民，前...
已沉睡38年的毛納羅亞火山，上月27日開始噴發，意外吸引了許多遊客和當地居民，前來觀賞奇景，拍照打卡。(美聯社)

夏威夷州 火山噴發 原住民

上一則

換俘獲釋 美退伍退伍軍人離開烏克蘭俄占區 想念花生醬三明治

下一則

龍捲風肆虐路州4死逾20傷 中北部暴風雪直逼新英格蘭

延伸閱讀

夏威夷毛納羅亞火山噴發轉弱 威脅級別降至「觀察」

夏威夷毛納羅亞火山噴發轉弱 威脅級別降至「觀察」
印尼火山大噴發 近2000人急撤 去年同日奪數十命

印尼火山大噴發 近2000人急撤 去年同日奪數十命
印尼塞梅魯火山噴發 近2000人疏散

印尼塞梅魯火山噴發 近2000人疏散
塞梅魯火山噴發 火山灰高達1.5公里 印尼發最高級警報

塞梅魯火山噴發 火山灰高達1.5公里 印尼發最高級警報

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
席琳狄翁(Celine Dion)8日宣布，由於罹患罕見中樞神經系統疾病「僵硬人症候群」，她必須取消或延遲演出。(路透)

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

2022-12-08 09:17
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

2022-12-09 08:43
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃