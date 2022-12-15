沉睡38年發威2周 夏威夷毛納羅亞火山停止噴發

聯邦地質調查所宣布夏威夷州大島上的毛納羅亞火山在噴發兩周後已確定停止。(美聯社)

聯邦地質調查所(US Geological Survey)宣布，夏威夷州 大島(Big Island)上的毛納羅亞(Mauna Loa)活火山已確定停止噴發。

這座已沉睡38年的毛納羅亞火山，上月27日開始噴發，意外吸引了許多遊客和當地居民，紛紛前來觀賞。這座火山從10日之後就不再噴發，島上的另一座火山基拉維亞(Kilauea)則在更早一天停止噴發。

科學家表示，兩座火山在地下是同一個岩漿源，尚不肯定同時停止噴發是否為巧合。聯邦地質調查所發推特說：「兩座火山不是直接相連，可能是通過壓力作用相互影響。毛納羅亞火山的噴發可能減緩了基拉維亞火山的壓力，基拉維亞火山的噴發已趨減弱，噴發間隔期很長。」

毛納羅亞火山11月27日開始噴發後，流出的岩漿在距一條主要公路1.7哩處停下，幾乎沒有威脅到四周的社區，因此迅速成為當地居民和遊客的打卡景點。

一年前搬到大島的一位居民說，火山噴發 是一生難得一見的機遇，因此他和妻子驅車60哩前來觀賞，「這是我見到的最壯觀景象，很難用言語形容，我與妻子一道親眼見證了，內心充滿敬畏。」

在茂宜島(Maui)生活30年的一位居民說，他和妻子到大島準備11日乘直升機，從火山頂部觀賞噴發，但聽說火山停止噴發後只好取消行程。他說，下一次噴發他們會及早趕到，而不是等待，這是尊敬大自然。

對許多夏威夷原住民 而言，火山噴發意味著毀滅與再生的循環。專家表示，毛納羅亞火山的噴發不會恢復，但岩漿在冷卻過程中仍將保持熾熱狀態。