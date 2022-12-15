沉睡38年發威2周 夏威夷毛納羅亞火山停止噴發
聯邦地質調查所(US Geological Survey)宣布，夏威夷州大島(Big Island)上的毛納羅亞(Mauna Loa)活火山已確定停止噴發。
這座已沉睡38年的毛納羅亞火山，上月27日開始噴發，意外吸引了許多遊客和當地居民，紛紛前來觀賞。這座火山從10日之後就不再噴發，島上的另一座火山基拉維亞(Kilauea)則在更早一天停止噴發。
科學家表示，兩座火山在地下是同一個岩漿源，尚不肯定同時停止噴發是否為巧合。聯邦地質調查所發推特說：「兩座火山不是直接相連，可能是通過壓力作用相互影響。毛納羅亞火山的噴發可能減緩了基拉維亞火山的壓力，基拉維亞火山的噴發已趨減弱，噴發間隔期很長。」
毛納羅亞火山11月27日開始噴發後，流出的岩漿在距一條主要公路1.7哩處停下，幾乎沒有威脅到四周的社區，因此迅速成為當地居民和遊客的打卡景點。
一年前搬到大島的一位居民說，火山噴發是一生難得一見的機遇，因此他和妻子驅車60哩前來觀賞，「這是我見到的最壯觀景象，很難用言語形容，我與妻子一道親眼見證了，內心充滿敬畏。」
在茂宜島(Maui)生活30年的一位居民說，他和妻子到大島準備11日乘直升機，從火山頂部觀賞噴發，但聽說火山停止噴發後只好取消行程。他說，下一次噴發他們會及早趕到，而不是等待，這是尊敬大自然。
對許多夏威夷原住民而言，火山噴發意味著毀滅與再生的循環。專家表示，毛納羅亞火山的噴發不會恢復，但岩漿在冷卻過程中仍將保持熾熱狀態。
不過基拉維亞火山隨時可能會再度噴發，由於火山口內壁不穩、岩塊墜落和可能引發地震，一旦再度噴發，可能帶來嚴重危害。
上一則
換俘獲釋 美退伍退伍軍人離開烏克蘭俄占區 想念花生醬三明治
下一則
FB留言