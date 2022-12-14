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國會兩黨聯手封殺美版抖音 TikTok斥：無助提升國安

記者張聲肇／綜合報導
國會兩黨聯手提案，封殺美國版抖音TikTok。（美聯社）
國會兩黨聯手提案，封殺美國版抖音TikTok。（美聯社）

國會兩黨聯手提案封殺美國版抖音TikTok，TikTok發言人13日反擊說，這些出於「政治動機」的法案，無助提升美國的國家安全。

共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)說，參院兩黨議員聯合草擬的法案，將禁止TikTok社交媒體平台在美國營業，阻擋任何在中國與俄國影響下的社媒企業「所有的交易」；他說，眾院也有類似法案，由共和黨眾議員賈拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)和民主黨的克瑞西納穆提(Raja Krishnamoorthi，伊利諾州)領銜提案。

TikTok發言人說，部分國會議員不去鼓勵政府完成針對TikTok的國安檢討，反而基於政治動機，推動無助國安的禁制法案，實在令人費解。發言人表示，將繼續向國會說明，並「繼續強化本平台在美國的安全機制。」

川普執政四年，也曾想禁止TikTok在美國營運，但受到法律的挑戰，拜登繼任後，華府各界持續以嚴厲的眼光，看待這個影片分享平台。美國不放心這中資企業有兩大原因：懷疑它替中共收集美國情報，並實施「內容檢查」，對美國發動「假訊息戰」。

聯邦調查局局長雷伊（Chris Wray）上月在聽證會上表示，TikTok在美國的營運有國安之虞，因為中國政府可能背後操縱，企圖影響美國用戶，或控制用戶的通訊裝置。

美國已有幾州的政府，以國家安全為由，禁止官方通訊裝置與電腦系統使用TikTok，阿拉巴馬州和猶他州12日也加入禁止行列。

TikTok 共和黨 阿拉巴馬州

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