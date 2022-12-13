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馬斯克批防疫政策要求審判佛奇 前CIA局長轟有錢無格

編譯洪毅／綜合12日電
世界首富馬斯克(右)11日發他推文主張應起訴白宮首席防疫顧問佛奇，而遭批「有錢無格」；他擔任脫口秀演員查普爾(左)現場演出的嘉賓，又遭觀眾噓聲被轟下台。(美聯社)
世界首富馬斯克(右)11日發他推文主張應起訴白宮首席防疫顧問佛奇，而遭批「有錢無格」；他擔任脫口秀演員查普爾(左)現場演出的嘉賓，又遭觀眾噓聲被轟下台。(美聯社)

世界首富、推特(Twitter)執行長馬斯克(Elon Musk)近期爭議層出不窮，11日發他推文主張應起訴白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)，而招致「有錢無格」的抨擊；同日，他與脫口秀演員查普爾(Dave Chappelle)同台時，又遭到現場觀眾噓聲。

馬斯克11日在推特上說：「我的代稱是『起訴佛奇』(Prosecute/Fauci)」，之後在推特上附上一張迷因圖，顯示佛奇向拜登總統說：「再封鎖一次吧，我的國王」，表達他對嚴格的新冠防疫措施的不滿。

對於馬斯克的推文，前中央情報局(CIA)局長布瑞南(John Brennan)表示，馬斯克雖然商業上成功，發家致富，但是沒有品格，將會以煽動仇恨及分歧之聲名流傳後世。

一些國會民主黨人也加入抨擊行列，眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)表示，馬斯克不同意佛奇的觀點就主張應將他入罪，讓他在入主推特時主張的「言論自由」顯得虛偽；明尼蘇達州國會參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)說，馬斯克「能否在無止盡的譁眾取寵中，放過一位好人？」明州國會眾議員菲利普斯(Dean Phillips)則直接說馬斯克「無恥」。

馬斯克在當日於舊金山大通中心(Chase Center)與查普爾同台，當他現身時，現場發出鼓譟的聲音，查普爾說：「既有歡呼聲又有噓聲，看來這裡有被你開除的人呢！」馬斯克收購總部位於舊金山的推特後，解雇多達約50%的員工。

場內的噓聲持續數分鐘之久，一方面讓查普爾向馬斯克說：「別說話，你可聽見內亂在醞釀的聲音？」最後則以「噓聲不是最好的事情，我希望在場所有人都能因感覺到自由而喜樂」作結。

馬斯克後於12日在推特上說，現場確實是「有不少噓聲」，大約是「噓聲占10%，歡呼聲占90%」，而這噓聲「確實很多，真實生活首見，在推特上倒是很常見」。

馬斯克 推特 佛奇

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