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能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

編譯任中原／綜合外電
加州勞倫斯利佛摩國家實驗室傳出在「核融合（Fusion）」研究領域首度獲得突破，淨能量增益（net energy gain）率約達20%，能夠產生無限量、零排碳能源的「小太陽」距離人類已愈來愈近。 （路透）
加州勞倫斯利佛摩國家實驗室傳出在「核融合（Fusion）」研究領域首度獲得突破，淨能量增益（net energy gain）率約達20%，能夠產生無限量、零排碳能源的「小太陽」距離人類已愈來愈近。 （路透）

倫敦金融時報（FT）報導，加州勞倫斯利佛摩國家實驗室採用「慣性局限融合（Inertial confinement fusion）」程序，在「核融合（Fusion）」研究領域首度獲得突破，淨能量增益（net energy gain）率約達20%，能夠產生無限量、零排碳能源的「小太陽」距離人類已愈來愈近。

美國能源部預料將於13日宣布此項「重大科學突破」。

核融合反應與太陽產生熱能的原理相同，因此被科學界稱為「小太陽」。物理學家從1950年代就致力於研究核融合反應，但所產生的能量始終超過融合反應所耗用的能量，亦即無法產生淨能量增益。

科學界已經在廣泛討論這項突破。雖然許多科學家相信，這距離建立核融合電力站還要好幾十年，但這項科技的潛力不容忽視。核融合反應不會排碳，不會產生需要長時間才能消失的放射性廢物，而且理論上只要一小杯氫燃料，就足以供應一個家庭好幾百年所需的電力。

以往這項研究都是由政府資助的實驗室在做，但近年來一些民間企業也進行投資，目標是在2030年代提供核融合電力。到今年6月為止的一年間，核融合相關企業已集資28.3億美元，使民間部門的累積投資額達到49億美元。

投資 加州 能源部

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