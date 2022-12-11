勞工市場缺人 鐘點工、臨時工免面試直接上班

零售及服務業急著招工，有些公司連面試都不必，就可直接上工，圖為優比速快遞公司的貨車。(美聯社)

美國勞工 市場持續短缺，部分需人孔急的公司乾脆省略了「面試 」這一關，只要肯來就可直接上班。不需要面試的職位基本上都是鐘點工或臨時性的藍領工作，尤其是離職率較高的行業，如倉儲業和零售業 。

其中，優比速(United Parcel Service，UPS)徵求包裹處理員和季節性司機、服飾零售業Gap徵求倉儲人員，都已經取消面試這一關；家得寶(Home Depot)的店面和配送中心急需人手，在應聘者提出申請後24小時內就會發出工作邀請，先把人搶到手再說。

數據顯示，11月全美雇主增加了26萬3000份職缺，失業率保持在3.7%，顯示整體就業市場繼續保持強勁。10月職缺達1030萬個，遠超過當月找工作的610萬失業勞工。後疫情時期的勞動力市場緊張，促使雇主在學歷、經驗和背景調查等方面都降低要求。

求職網站ZipRecruiter首席經濟學者波拉克(Julia Pollak)指出，許多企業為了招人，自認已使出渾身解數，包括加薪、簽約獎金和更多福利待遇等，「現在面對聖誕節假期，企業搶奪鐘點工的絕招就是『快』！」

波拉克還表示，這種現象也出現在醫療保健領域；部分組織機構只要應徵者有護士執照就當場聘用，面試也省了。以前企業徵人毋須面試很可能會被人認為「其中有詐」，但現在的確有愈來愈多大型合法雇主放棄「面試」這個關鍵環節。

今年22歲、住在密西西比州的史塔克斯(Keontae Starks)就親身體驗了UPS的快速招聘過程。缺乏工作經驗的他，在Indeed.com人力網站看到UPS招聘包裹處理員，而且沒有要求經驗，他決定填寫申請表。「我就只是填了張表格，然後砰的一聲，就收到了工作邀請，」他說：「我很驚訝。真的快得不得了。」

UPS全球採購招聘主管雷佛瑞(Matt Lavery)表示，大約80%的UPS季節性工人包括倉儲工人和部分送貨司機，都是在沒有面試的情況下錄用，而且可以在提出申請後的25分鐘內獲得工作機會。

雷佛瑞還指出，UPS今年打算招聘10萬多名季節性工人，結果發現比去年更難招到人。求職者在當前勞動力市場上，顯然有很多選擇。