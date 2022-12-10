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油價每加侖3.25元 降至去年平均以下

編譯洪毅／綜合9日電
汽油每加侖平均價格9日已跌至3.25元，是俄烏戰爭以來的最低點，加州是跌幅最大的州之一，今年10月的最低油價都曾超過每加侖8元。(美聯社)
汽油每加侖平均價格9日已跌至3.25元，是俄烏戰爭以來的最低點，加州是跌幅最大的州之一，今年10月的最低油價都曾超過每加侖8元。(美聯社)

經歷俄羅斯入侵烏克蘭的震盪之後，油市回穩，現在全國加油站無鉛汽油平均價格已從每加侖5元以上跌至3.25元，比去年全年的均價還要低；此情勢是許多為通膨所苦的民眾的好消息，不過展望明年，油價依然有所支撐而不太可能會無限探底。

華爾街日報(WSJ)報導，油價資訊商GasBuddy的數據顯示，今年2月24日烏俄戰爭爆發後數天內，國內無鉛汽油平均油價從每加侖3.5元左右上漲至4元以上，到6月中一度突破5元，不過從那時起，油價已下滑35%至本月9日的3.25元。

當前的油價已低於去年平均的3.36元，部分學者還預期，今年底之前油價就會跌破3元；GasBuddy石油分析主管德哈恩(Patrick De Haan)表示，目前的油價已不再讓大多數民眾感到芒刺在背。

全國各地的油價因稅制及運輸成本而有差異，但是全國50個州的無鉛汽油油價均低於一個月前，威斯康辛、印第安納與加州的跌幅最大。

全國加油站的每加侖柴油平均價格8日即已跌破5元，全國48個州的柴油油價低於一個月前，以奧克拉荷馬、南達科他、堪薩斯州跌幅最大；德哈恩預期，柴油價格會在未來幾個月內跌破4元。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國際油價飆漲，布蘭特原油(Brent Oil)每桶一度升破122元，但目前已回落至75元左右，跌幅近40%；造成油價下滑的原因，包括俄國石油始終未被徹底封鎖，以及中國嚴格的新冠封控政策，導致需求疲軟等。

油價回落是國內消費者的好消息，因為通膨蔓延到幾乎所有產品價格、「萬物齊漲」的最首要因素，就是飆漲的油價；此外，通膨愈嚴峻，聯準會緊縮政策愈鷹派，經濟衰退的風險就愈高。

油價 石油 烏克蘭

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