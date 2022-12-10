1857年沉船尋獲 牛仔褲11.4萬元賣出

這條在1857年沉船遺跡中尋獲的工作褲，引發是否為最早的牛仔褲的討論。(美聯社)

一條在北卡羅來納州 外海的1857年沉船遺跡中尋獲的工作褲，號稱是史上最老的牛仔褲；這條牛仔褲上周在拍賣 會以11萬4000元賣出，但關於褲子的起源也引發爭議。

根據拍賣網站Holabird Western American Collections的資訊，上周末在雷諾(Reno)拍賣的270件淘金熱時代物品中，有一條白色礦工褲；這條褲子與現代的藍色牛仔褲之父李維·史特勞斯(Levi Strauss)是否相關，目前仍意見分歧，因為該件褲子比Levi's品牌公司Levi Strauss & Co.於1873年正式生產的第一條褲子要早16年出現，部分人認為歷史證據顯示這件最舊牛仔褲與史特勞斯有關連，可能是現代牛仔褲的早期版本。

不過Levi's公司的歷史與檔案主任特蕾西·帕內克(Tracey Panek)表示，任何關於該牛仔褲起源的說法都只是「猜測」，她回覆美聯社時稱：「這條褲子不是Levi's，我也不認為是礦工的工作褲。」

無論褲子的起源為何，但它的確是在1857年9月12日「SS中美洲號」(S.S. Central America)輪船遭遇颶風沉沒前所製造，當時中美洲號從舊金山出發，途經巴拿馬駛往紐約。這條最舊牛仔褲是在俄勒岡籍男乘客德曼特(John Dement)的行李箱中被發現。

加州 黃金行銷團(California Gold Marketing Group)是本次拍賣物品的所有者，經營合夥人曼利(Dwight Manley)說：「沒有人能100%肯定地說這是不是Levi's的牛仔褲，它卻是唯一已知的淘金熱時期牛仔褲，在世界上任何收藏中都沒有出現過。」

曼利強調：「這件礦工牛仔褲就像月球上的第一面旗幟，是歷史上的歷史性時刻。」