經濟低迷 「慈善星期二」募款31億創紀錄

每年感恩節過後的周二是「慈善星期二」(Giving Tuesday)，今年經濟低迷，但全國仍在24小時內為這個愛心日募集到創紀錄的31億元善款，較去年增加15%。

慈善星期二始於2012年，今年走過十周年，已成為幫助非營利組織募款的重要年度活動。

「慈善星期二」執行長柯蘭(Asha Curran)表示，今年許多家庭都面臨艱難的經濟困境，生活用品、天然氣 和住房成本無一不漲，但人們仍樂於施予。

「慈善星期二」估計，今年捐款比2021年約增加15%，成長幅度超過通貨膨脹率；這是彙整多元數據來源的統計結果，這些來源包括社區基金會、募款軟體供應商、支付處理商PayPal以及富達慈善基金會(Fidelity Charitable)和先鋒慈善(Vanguard Charitable)等大型資助機構。

但現在就判斷2022年一整年的捐贈總額是否會與2021和2020年持平還為時過早。

德州 農工大學(Texas A&M)經濟學教授皮特里(Ragan Petrie)說，慈善星期二已廣為人知，募款期大多僅限一天，這種緊迫感有助於人們聚焦，再加上附帶比賽、排行榜和募款目標，營造競賽氛圍，對許多捐款人士很有吸引力。

富達慈善基金會29日表示，2018年以來，具有捐贈目的的捐助者建議基金(donor advised funds)投入款首次超過流入基金的投資 額。

開放教師為教室募款的Donors Choose表示，今年為慈善星期二募款金額創20多年來單日次高紀錄，加計匹配款，5萬2000人共捐贈1060萬元。

慈善星期二最初是一項社區推行的項目，到了2020年，「慈善星期二」成為獨立的非營利組織；該組織並發起運動，希望五年內籌集2600萬元，擴大捐贈數據庫。

柯蘭說，人們以各種方式施予，通常與社區相關，這與人們感覺自己是更大群體的一部分有關。