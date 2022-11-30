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英王室重塑形象 威廉王儲夫婦30日首訪美國

記者顏伶如／綜合報導
英國威廉王儲與凱特王妃夫婦30日訪問波士頓，是八年來首度訪美。圖為兩人上個月在倫敦出席活動。(美聯社)
英國威廉王儲與凱特王妃夫婦30日訪問波士頓，是八年來首度訪美。圖為兩人上個月在倫敦出席活動。(美聯社)

英國王儲威廉(Prince William)與妻子凱特王妃(Princess Kate)30日將訪問波士頓，將頒發威廉王儲設立的「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize)，表揚為氣候變遷、環保問題尋找解答的發明者。

表面上看來，這趟訪程只是英國王室另一次行禮如儀的慈善訪問，不過，這趟美國行還有更深層的意義；兩人前一次訪美已是八年前，這些年來英國王室歷經一連串重大改變，如今王室正設法重塑形象，以現代化的君主政體自居。

這趟訪問是在位長達70年的英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)9月過世後，威廉王儲夫婦首度訪美，也是威廉的弟弟哈利王子(Prince Harry)與女星妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)離開王室定居加州後，威廉與凱特第一次踏上美國國土。

專門研究現代英國的波士頓大學(Boston University)歷史教授徹諾克(Arianne J. Chernock)表示，威廉與凱特正設法建立更為簡化、更有效率的君主政體，「他們希望展現較跟得上潮流、較現代化的王室家庭」。

徹諾克說，「為地球奮鬥獎」是威廉王儲與凱特王妃探索如何與重大核心議題立場一致的方式，以便在世局中維持關聯性，讓受到統治的英國臣民與全球人口產生聯結，讓君主體制的存在得以合理化。

徹諾克指出：「這是頗為艱巨的任務。」

威廉與凱特預計30日抵達美國，行程內容主要環繞著氣候議題與社會改變。波士頓市長吳弭(Michelle Wu)30日下午將在市政府為他們舉辦歡迎活動。已故總統甘迺迪(John F. Kennedy)的女兒、美國駐澳洲大使卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)也將與威廉夫婦會面。

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