感恩節無大片、票房冷清 期待阿凡達救援

「阿凡達:水之道」訂12月16日上映,觀眾和影院都期待這部大片。(取自迪士尼官網)

過去每到感恩節周末,往往有許多電影在戲院放映,但今年的感恩節片單相當冷清,北美電影院 本周末少有可能吸引大批觀眾的新電影。

迪士尼 最新動畫電影「奇異冒險」(Strange World)由好萊塢影星傑克‧葛倫霍(Jake Gyllenhaal)獻聲演出,預計五天假期在國內僅會帶來約3000萬元的票房,被視為不錯但表現平平的開片成績。不過23、24日的早期跡象顯示,「奇異冒險」的票房甚至可能低於最初預期。

另一部迪士尼電影,漫威超級英雄大片「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)已上映第二周,預計感恩節假期國內票房將吸金約4000萬元;根據Box Office Mojo的數據,「黑豹2」截至23日已累積5億5200萬元票房。

今年的情況與往年的感恩節假期周末截然不同,感恩節通常是電影院一年中最繁忙的時期之一,與領跑夏日旺季的國殤日周末(Memorial Day)類似,過去如「金牌拳手」(Creed)、「海洋奇緣」(Moana)、「鋒迴路轉」(Knives Out)等在感恩節周末上映的電影均有亮眼表現。

至於今年的冷清景象同樣要歸咎於新冠疫情 ,Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)接受有線電視新聞網商業台(CNN Business)訪問,他指出:「受疫情影響,製作中斷及發行日期兩方面的變動,都讓電影的主菜變得頗為清淡。」

好萊塢的供應鏈問題一整年不斷阻礙電影製作,夏季票房強勁要多虧「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)等強片的人氣,但近幾個月則少有強檔電影推出,「黑豹2」是少有的例外,本月稍早上映北美票房進帳1.8億元,但除此之外電影院幾乎是靜悄悄。

不過仍然有一線希望,2022年的假期尚未結束,史上最賣座的電影「阿凡達」睽違13年即將推出續集「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),定於12月16日上映,預計將帶來一波觀影熱潮,幫助電影業在今年高調收尾。