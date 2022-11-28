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感恩節無大片、票房冷清 期待阿凡達救援

編譯徐薏茹／綜合27日電
「阿凡達：水之道」訂12月16日上映，觀眾和影院都期待這部大片。(取自迪士尼官網)
「阿凡達：水之道」訂12月16日上映，觀眾和影院都期待這部大片。(取自迪士尼官網)

過去每到感恩節周末，往往有許多電影在戲院放映，但今年的感恩節片單相當冷清，北美電影院本周末少有可能吸引大批觀眾的新電影。

迪士尼最新動畫電影「奇異冒險」(Strange World)由好萊塢影星傑克‧葛倫霍(Jake Gyllenhaal)獻聲演出，預計五天假期在國內僅會帶來約3000萬元的票房，被視為不錯但表現平平的開片成績。不過23、24日的早期跡象顯示，「奇異冒險」的票房甚至可能低於最初預期。

另一部迪士尼電影，漫威超級英雄大片「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)已上映第二周，預計感恩節假期國內票房將吸金約4000萬元；根據Box Office Mojo的數據，「黑豹2」截至23日已累積5億5200萬元票房。

今年的情況與往年的感恩節假期周末截然不同，感恩節通常是電影院一年中最繁忙的時期之一，與領跑夏日旺季的國殤日周末(Memorial Day)類似，過去如「金牌拳手」(Creed)、「海洋奇緣」(Moana)、「鋒迴路轉」(Knives Out)等在感恩節周末上映的電影均有亮眼表現。

至於今年的冷清景象同樣要歸咎於新冠疫情，Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)接受有線電視新聞網商業台(CNN Business)訪問，他指出：「受疫情影響，製作中斷及發行日期兩方面的變動，都讓電影的主菜變得頗為清淡。」

好萊塢的供應鏈問題一整年不斷阻礙電影製作，夏季票房強勁要多虧「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)等強片的人氣，但近幾個月則少有強檔電影推出，「黑豹2」是少有的例外，本月稍早上映北美票房進帳1.8億元，但除此之外電影院幾乎是靜悄悄。

不過仍然有一線希望，2022年的假期尚未結束，史上最賣座的電影「阿凡達」睽違13年即將推出續集「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)，定於12月16日上映，預計將帶來一波觀影熱潮，幫助電影業在今年高調收尾。

電影院 迪士尼 疫情

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