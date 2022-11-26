收假了 節後天氣惡劣 宜防豪雨、洪水、大雪

過完感恩節，準備返回出發地的旅客請注意，美國本土48州在12月初以前天氣惡劣，宜為豪雨、洪水、暴風甚至大雪預作準備。(路透)

過完感恩節，準備回程的旅客注意，美國本土48州在12月初以前將天氣惡劣，宜為豪雨、洪水 、暴風甚至大雪預作準備。

年底連續三個暴風系統的第二個，將為南部和中南部帶來每小時二至四吋豪雨，德州 大休士頓地區可能成為水災最嚴重地區，氣象局已針對這一帶發布洪水警報。

風勢雖然不強，無颶風和龍捲風之虞，卻足以讓過完節趕回原居地的人一路不順風；據統計，5500萬美國人將搭車回到至少50哩外的家裡、學校或工作場所，另有數百萬人將搭飛機或火車，而這兩種交通工具的旅程，也與天氣息息相關。

暴風目前正在德州地區逐步加劇，從衛星雲圖可看出，逆時鐘方向旋轉的水氣在上空盤旋。在此之前，溫暖潮濕的氣團正往北前進，撞上低溫的加拿大冷氣團。

濕氣和冷氣碰撞堆疊，撞出團團雪花，新墨西哥州 東南部和德州丘陵郡西部和大彎( Big Bend)地區積雪幾乎盈呎。德州和新墨州部分地區民眾已收到冬季風暴的警報；10號州際高速公路沿路地區的天候特別不穩，開車更要小心。

更往東，暴風圈的「暖氣團」盤踞在艾比林和達拉斯/福和堡都會區之間，已降下大雨；同時，墨西哥灣的濕氣團北移，會在休士頓地區形成帶狀傾注大量雨水，國家氣象局已發布三級「中度風險」豪雨和洪水警報。

地方氣象局預測，每小時二至四吋的雨量會隨著暴風圈的緩慢移動，落在都會鬧區和人口密集的郊區，超出排水系統的負荷，而造成突發水災。

另外，奧克拉荷馬、阿肯色、路易斯安納州直到德州東部，26日都可能出現局部大雨。

美東地區縱貫大西洋岸的95號州際高速公路沿線也將在27日中午前出現半吋到四分之三吋的雨量，間雜著局部豪雨，28日抵新英格蘭時，整個冬季暴風圈就進入強弩之末。