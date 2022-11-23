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燒傷植皮 今夜秀前主持人傑李諾出院返家

編譯徐薏茹／綜合22日電
格羅斯曼燒傷中心發布照片，因燒傷住院的名主持人傑李諾微笑與中心人員合影，畫面中可看到他的下巴、頸部和手上有燒傷痕跡。( CNN有線電視新聞網截圖)
格羅斯曼燒傷中心發布照片，因燒傷住院的名主持人傑李諾微笑與中心人員合影，畫面中可看到他的下巴、頸部和手上有燒傷痕跡。( CNN有線電視新聞網截圖)

國家廣播公司(NBC)夜間脫口秀節目「今夜秀」 (The Tonight Show)前主持人傑李諾(Jay Leno)本月中旬在自家車庫因汽車突然起火導致嚴重燒傷，他入院接受高壓氧治療、皮膚移植後，格羅斯曼燒傷中心(The Grossman Burn Center)21日宣布，傑李諾在該中心治療十天後出院返家。

格羅斯曼燒傷中心發布一張照片，傑李諾微笑與中心人員合影，畫面中可看到他的下巴、頸部和手上有燒傷痕跡。

12日傑李諾在家中車庫操作一台1907年的蒸汽動力車時車子起火燃燒，造成他上半身及臉部燒傷。

先前替他治療的格羅斯曼醫生曾警告傑李諾可能會留下用永久性傷疤，但21日發布的最新聲明裡，醫生對傑李諾在氧氣艙治療的進展表示滿意，並對他能完全康復持樂觀態度；傑李諾將繼續在格羅斯曼門診燒傷診所(Grossman Outpatient Burn Clinic)接受後續護理。

傑李諾發布聲明，表示自己因汽油引燃的火災而嚴重燒傷，「我沒事，只需要一周或兩周來復元。」

他向TMZ網站透露他的好友戴夫(Dave)跳到他身上撲滅火焰，救了他一命。當時他正在修理一條堵塞的燃料管線，汽油噴濺到他的手和臉部，導致意外發生。

格羅斯曼醫生也為傑李諾做了植皮手術，用皮膚銀行的皮取代燒傷的皮膚，另外移除不健康的組織，大部分的皮膚層都受到損傷。

燒傷中心的聲明表示：「傑李諾希望大家知道他對自己得到的照護有多麼感謝，並且非常感激所有的祝福，他期待與家人朋友過感恩節，並祝福大家有個美好的假期。」

醫療中心的一名發言人向時人(People)雜誌透露，傑李諾心情愉快，所有對他情況的打聽詢問以及給他的祝福讓他很感動。

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