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獵戶號將繞月6天 為載人登月暖身

記者張聲肇／綜合報導
裝於獵戶星座號太陽能板模組翼端的攝影機，在月球背面所拍攝到的影像，照片中間下方藍灰色的圓點即為地球。(路透)
裝於獵戶星座號太陽能板模組翼端的攝影機，在月球背面所拍攝到的影像，照片中間下方藍灰色的圓點即為地球。(路透)

16日升空的獵戶星座號(Orion)太空船21日從月球上空81哩高度，進入月球軌道，預定展開繞月飛行，為2025載人登月任務暖身。

太空總署實況轉播了早上8點獵戶號從月球背對地球面進入月球軌道的實況，這是阿提米斯計畫第一期任務26天航程中，登月艇最接近月球的距離。

這艘太空船的主承包商為洛克希德馬丁(Lockheed Martin)公司承造，載送它升空的「太空發射系統」(SLS)火箭則是由波音公司(Boeing)和諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)聯合承造。

獵戶星座號從地球飛行23萬哩，抵達「切入點」，利用月球引力，讓太空船順利進入月球軌道，預定繞行六天。太空總署飛行主管史科維爾(Zebulon Scoville)說，「太空船要繞到月球背後，利用月球引力增加動力。」

太空船飛到月球背面時，暫時和地球失去無線電聯繫，但一如預期，在一個半小時後恢復通訊。

獵戶星座號上面主要導航設備的照相機等敏感偵測器，頭幾天出了點問題，太空總署官員18日就指出，送回地球的資料不太正常，幸好控管人員可以判讀資料內容，沒有改動行程。

太空總署表示，獵戶星座號已恢復穩定飛行，拍攝到地球和月球的畫面，艙內的主要設備也已啟動，包括亞馬遜公司設計製造的阿雷莎(Alexa)數位助理和思科公司承造的視訊會議系統。

在火箭艙頂端搭便車的小型研究衛星，雖然也遇到小問題，也已大致順利部署完畢。

獵戶星座號預定25日展開「遙距逆行軌道」的拋物線飛行，可讓太空船節省很多燃料，圍繞月球穩定飛行。

可以重複回收使用的獵戶星座號指揮駕駛艙，預定12日11日重返地球，以相當於音速32倍的超高速度穿越大氣層，然後打開減速傘降落在加州西方太平洋海面。

太空 加州 亞馬遜

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