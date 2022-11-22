全美流感住院病例飆 東南區最嚴重

國內因流感住院病例數飆升至十年新高，東南部地區受影響最嚴重。圖為洛杉磯地區民眾接種流感疫苗。(美聯社)

國內因流感住院的病例數飆升至十年新高，東南部地區受影響最嚴重。聯邦疾病防治中心(CDC )的數據顯示，截至11月5日的一周內，全國每10萬人中有5人因流感住院，這是自2010年以來，流感季節這一早期階段最高的住院率。

但根據CDC數據，通報出現類流感症狀的病例，如發燒華氏100度以上、喉嚨痛或咳嗽等，在下列幾州的占比最高，包括阿拉巴馬、喬治亞、密西西比、北卡羅來納、南卡羅來納、田納西、維吉尼亞州、華盛頓特區。

CDC也指出，流感在阿肯色、路易斯安納、馬里蘭、新墨西哥 、新澤西州、德州、紐約市等地也相當活躍。

衛生與公共服務部(HHS)的最新數據表明，截至5日的一周內，超過6400人因流感被送往醫院，其中約54%住院病患為美國東南與中南部居民；根據CDC數據，本季目前為止，至少280萬人感染流感，2萬3000人住院，1300人死於流感病毒。

阿拉巴馬、佛州、喬州、肯塔基、密西西比、北卡、南卡、田納西州超過2000人因流感住院。阿肯色、路州、新墨西哥、奧克拉荷馬、德州則有1400多人住院。

CDC國家免疫和呼吸系統疾病中心負責人羅麥若(Jose Romero)指出，東南各州目前似乎以A型H3N2流感病毒最盛行，該病毒株與老人及低齡兒童發展出更嚴重症狀相關。本月稍早羅密羅曾表示，本季這兩類人群有因流感導致重症的早期跡象；CDC數據表明，年長者與兒童的住院率幾乎是全國平均的兩倍。

全美各地醫院受到驟增的病患衝擊，尤其以感染流感或呼吸道融合病毒(RSV)的兒童病患居多；羅麥若說明，病毒盛行的原因可能是因為疫情期間的公衛措施抑制其傳播，導致免疫力下降，受影響的兒童病患可能是首度感染這些病毒。

與此同時，公衛官員也預期冬季將出現另一波新冠疫情，CDC、食品及藥物管理局(FDA)、白宮均呼籲符合資格的民眾，在假期季節來臨以前接種流感疫苗 或新冠補強針。