喬州懷孕6周禁墮胎令 法官判無效

喬治亞州富頓郡高等法院法官麥克伯尼裁決指出，喬治亞州懷孕六周禁止墮胎令在2019年頒布時，違反美國憲法和當時的最高法院先例，因此該禁令無效。(美聯社)

喬治亞州 富頓郡高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)15日做出裁決，指喬治亞州懷孕六周禁止墮胎 令在2019年頒布時，違反美國憲法和當時的最高法院先例，因此該禁令無效。州檢察長辦公室已提出上訴。

麥克伯尼的裁決，是針對7月由醫生和墮胎權倡導團體提起的訟案做出；控方試圖以多種理由推翻喬州 墮胎禁令，包括喬州強迫婦女懷孕和生育，違反該州憲法隱私權和自由權。麥克伯尼並未對此說法作出裁決。

但他的裁決同意訟案提出的另一論點：喬州2019年簽署墮胎禁令成為法律時，美國最高法院先例仍允許懷孕逾六周婦女墮胎，因此該禁令無效。麥克伯尼的裁奪，被認為為立法機關重新審查禁令敞開大門。

喬州檢察長卡爾(Chris Carr)發言人理查森(Kara Richardson)表示，該辦公室已提交上訴通知，「我們將繼續履行職責，在法庭上捍衛州法。」

共和黨州長坎普(Brian Kemp)發言人伊森豪爾(Andrew Isenhour)聲明表示，麥克伯尼的裁決是將「法官的個人信念置於喬治亞州立法機構和人民的意願之上。」「喬州已提出上訴通知，我們將繼續為喬州未出生孩子的生命而戰。」

提訴團體之一、喬州美國公民自由聯盟(ACLU)執行主任安德里亞·揚 (Andrea Young) 表示，這是「喬治亞州女性和所有喬治亞人的美好一天」。

喬州墮胎禁令2019年由州立法者通過並由坎普簽署，但一直被阻止生效，直到最高法院2022年6月推翻了保護墮胎權近50年的羅訴韋德案後，墮胎禁令火速生效實施。

此後，喬州的墮胎診所仍然開放，但提供醫療者表示，只要檢測到胚胎心跳，他們就拒絕提供墮胎服務，婦女必須去別州墮胎，不然就得繼續懷孕。

在10月為期兩天的審判中，墮胎提供者告訴麥克伯尼，該墮胎禁令對被拒婦女造成痛苦，也讓醫生感到困惑。