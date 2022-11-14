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黑豹2北美首周吸1.8億 今年票房第2佳

編譯徐薏茹／綜合13日電
抖音網紅拉米在參加「黑豹2」倫敦首映時，拉開襯衫露出因癌症離世的「黑豹」男主角查維克博斯曼照片。(美聯社)
抖音網紅拉米在參加「黑豹2」倫敦首映時，拉開襯衫露出因癌症離世的「黑豹」男主角查維克博斯曼照片。(美聯社)

漫威超級英雄電影「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)上映首周北美票房吸金1.8億元，榮登票房冠軍寶座，成為今年開片票房第二高的電影，僅次於另一部漫威大片「奇異博士2」。

自從夏季電影熱門檔期結束後便少有大預算強片，因此「黑豹2」上映備受期待，本次續作的開片票房成績優於首集，首映日北美票房進帳1億8400萬元。海外票房目前約1.5億元，全球總票房達3.3億元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「有些人可能希望能像首集達到2億元票房，不過這是可確信的。這部電影正是影院真正需要用來吸引觀眾的類型。」

「黑豹」首集於2018年2月上映，北美首周票房達2.02億，之後全球票房橫掃超過14億元，創造一時的文化現象，更一舉入圍奧斯卡多個獎項，包括「最佳影片」在內，成為第一部獲得影片類項目提名的超級英雄電影，締造英雄片少有的優秀成績。

「黑豹2」再次由首集導演萊恩庫格勒(Ryan Coogler)操刀，然而最令人遺憾的是，「黑豹」男主角查維克博斯曼(Chadwick Boseman)2020年8月因癌症離世，因此續集主題圍繞黑豹帝查拉國王(King T'Challa，查維克博斯曼飾)之死以及他離開後王國所面臨的悲痛與危機。

首集諸多原班人馬皆回歸續作，包括安琪拉貝瑟(Angela Bassett)、露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o)、溫斯頓杜克(Winston Duke)、戴娜葛里拉(Danai Gurira)。

截稿前「黑豹2」在爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度為84%。

在「黑豹2」之後，接下來即將登場的強片還有全球觀眾引領期盼的「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)，定於12月16日上映。

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