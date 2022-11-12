挑戰底線 馬斯克收購後 推特蔑詞暴增

世界首富馬斯克收購推特後，幾個機構發現，該社群平台針對少數族群的蔑詞數量大增。(美聯社)

億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)10月27日收購推特 (Twitter)之後，幾個機構發現，該社群 平台針對少數族群的蔑詞數量大增，反映出馬斯克對推特的願景描述前後不一，收購初期管理層真空等動盪下，用戶挑戰言論底線，該平台最終將有何作為，充滿未知數。

網絡腐化研究所(Network Contagion Research Institute)的研究發現，馬斯克收購推特12小時內，針對非洲裔的蔑詞暴增約500%。

對抗網路仇恨中心(Center for Countering Digital Hate，CCDH)的研究則發現，馬斯克收購推特後一周內，針對非裔的蔑詞是今年平均的三倍，針對跨性別者的蔑詞增加53%，針對男同性戀者的蔑詞增加39%，針對猶太、西語裔的蔑詞也有所增加。

馬斯克曾經表示，他是「絕對的言論自由主義者」，這讓部分觀察者認為，他收購推特後將大幅鬆綁該平台的言論管理政策，顯然也有不少用戶發布仇恨、汙衊用詞，以測試或挑戰易主後的平台言論底線。

CCDH在新聞稿中指出，儘管推特負責仇恨言論管控的信任與安全主管羅斯(Yoel Roth)稱，他們已成功降低平台上搜尋結果及「趨勢」上出現仇恨言論的問題，但是平台上的仇恨言論在近期暴增。

羅斯在本月10日辭職，成為馬斯克收購該平台後的人事大地震中離開公司的重要一員；在離職前日，他承認近期平台上的仇恨言論確實有所增加，但是以採取「積極舉措」處理此問題。

推特在10月31日對外表示，他們已因散播仇恨言論而移除1500個帳號，並「大大降低」提及蔑詞的推文觸及率。

雖然馬斯克曾說，目前推特的政策沒有變化，但是考慮到他「絕對的言論自由主義者」的言論，以及大幅裁員後的動盪及對內容管理能力的質疑，都讓外界對推特的未來動向充滿懷疑，可能需要一段時間才能撥雲見日。