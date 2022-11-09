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亂舔「迷幻蟾蜍」恐生重病 國家公園管理局：別冒險

中央社／洛杉磯8日綜合外電
索諾蘭沙漠一景。（Getty Images）
索諾蘭沙漠一景。（Getty Images）

美國國家公園管理局要求遊客別舔所謂的「迷幻蟾蜍」，並警告說如果有人想藉這種長滿疣的兩棲動物身上的分泌物，獲得如同吸食迷幻藥的效果，比較有可能得到的是嚴重的疾病。

國家公園管理局（National Park Service）上周在社群媒體上發文，勸誡民眾不要舔索諾蘭沙漠（Sonoran Desert）蟾蜍。「辛普森家庭」（The Simpsons）和 「蓋酷家庭 」（Family Guy）等卡通片都出現這種內容。

公園管理局官員說：「誠如我們所言，你在國家公園會看到的大部分東西，像是香蕉蛞蝓（banana slug）、不知道品種的蘑菇、在深夜眼睛會發光的大蟾蜍 ，千萬都不要舔。」

索諾蘭沙漠蟾蜍身長近18公分，是北美洲體型最大的蟾蜍之一。官員寫道，這種蟾蜍身上的腺體會分泌強效的毒素，「若抓牠或把毒素送進嘴裡，那會讓你生病」。

文中並未說明有多少人想藉由舔這種黏呼呼的綠色生物來得到欲仙欲死效果。這種蟾蜍也被稱為科羅拉多河（Colorado River）蟾蜍，生活在美國西南部及墨西哥西北部。

蟾蜍為了保護自己，會分泌一種含有多種毒素的乳狀物質，當中就包含了5-MeO-DMT這種會引發迷幻作用的物質。

吸食從那種蟾蜍身上所提煉出來的5-MeO-DMT，會有短暫但強烈的迷幻感，這在近年變得十分流行。在墨西哥和這種物質被列入控管的美國，還有一種要價不斐的「蟾蜍儀式」。

前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）、知名播客（Podcast）主持人喬羅根（Joe Rogan）等名人，都曾討論過將這種物質用在治療、娛樂、精神目的上。

但蟾蜍的毒液還有其他有毒物質，攝入後可能會致命。

科學家同時警告，對索諾蘭沙漠蟾蜍分泌物需求不斷攀升，可能會危及該物種的生存。

墨西哥 社群媒體

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