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市值蒸發5000億 元宇宙大裁員 影響臉書數千人

編譯孫梁／綜合6日電
臉書的母公司元宇宙將在本周展開大規模裁員，圖為元宇宙在加州的總部。(美聯社)
臉書的母公司元宇宙將在本周展開大規模裁員，圖為元宇宙在加州的總部。(美聯社)

臉書(Facebook)的母公司元宇宙平台公司(Meta Platforms Inc)準備本周開始大規模裁員，華爾街日報6日援引知情者的消息說，數千名臉書員工將受到影響，裁員計畫最早9日宣布，元宇宙尚未對此做出評論。

元宇宙10月預計，今年的節日季疲軟，明年的成本將大幅上升，導致元宇宙股票的市值跌掉670億元，公司今年的市值已蒸發5000億元。

元宇宙未來的前景不容樂觀，將面對全球經濟增長放緩、抖音(TikTok)的競爭、蘋果公司(Apple)修改隱私規定，以及對元宇宙巨額支出和監管威脅的擔憂。

執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)認為，元宇宙的投資要10年才能見效，在此期間，他不得不凍結人事招聘、停止部分計畫和進行團隊重組，以便削減成本。

查克柏格10月底在會議上說：「2023年，我們的投資重點將是少部分最優先的增長領域，這意味著部分團隊將會有意義地增長，而多數團隊明年將會持平甚至萎縮。預計到2023年底，元宇宙的規模或是維持不變，或是比今天略有縮小。」

元宇宙公司今年6月招聘工程師的計畫至少削減30%，查克柏格告誡公司員工，要為經濟下行做準備。

元宇宙公司的股東Altimeter資本管理公司10月給查克柏格的公開信說，元宇宙讓投資人失去信心，必須通過裁員和削減支出等措施，以加強精簡營運。

Altimeter公司表示，元宇宙如果將員工削減至少20%、每年的支出降低至少50億到250億元，並將對元宇宙的投資額限制在50億元而非目前的100億元，那麼元宇宙每年的現金流可增至400億元。

查克柏格斥資數十億元打造元宇宙，在全球聘招聘雇數以千計的員工，以建立一個數位環境共享、可使人產生身臨其境的「實境實驗室」(Reality Labs)。但Altimeter認為，元宇宙的計畫太燒錢，對未知的未來的投資規模龐大得可怕。

由於利率升高、通膨率上漲和歐洲爆發能源危機造成的全球增長放緩，微軟和推特等多家高科技公司近來都在裁員。

元宇宙 投資 查克柏格

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