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參院調查：Medicare優勢計畫假冒國稅局 誤導老人投保

編譯孫梁／綜合3日電
國會參院財政委員會調查報告顯示，在聯邦醫療保險開始年度登記之際，部分保險業者假冒聯邦機構知名推銷醫保優勢計畫，矇騙老年人參加。(美聯社)
國會參院財政委員會調查報告顯示，在聯邦醫療保險開始年度登記之際，部分保險業者假冒聯邦機構知名推銷醫保優勢計畫，矇騙老年人參加。(美聯社)

國會參院財政委員會3日公布調查報告指出，推銷私營聯邦醫療保險(Medicare)優勢(Advantage)計畫的公司假冒國稅局和其他政府部門名義誤導消費者，誇大公司的規模與福利以矇騙老年人參加，尤其是患有失智症和認知障礙的弱勢群體。

調查報告統計了14個州的消費者投訴，指出保險公司及其雇用的營銷公司給消費者提供不實材料，引誘老年人參加Medicare優勢計畫。

Medicare優勢計畫為私營性質，參加者占Medicare受益人近半數，是為老年人提供更多的醫療服務選擇與福利，現已成為利潤豐厚和健保公司競相爭搶的市場。紐約時報上月揭露，許多保險公司誇大老年人的病情，全國五家主要保險公司中有四家被控聯邦詐欺。

Medicare優勢計畫如今日益普及，福利與傳統Medicare類似，許多優勢計畫提供額外福利，如牙醫、健身房會員費和保費低。但優勢計畫的服務商數量有限，轉換後可能意味著失去原先的醫生和部分處方藥。

凱瑟家庭基金會說，保險公司因為優勢計畫有利可圖而大力開拓市場，他們投入大量營銷資金，因為可增加收入。

許多營銷活動並非保險公司親自上陣，而是受聘的保險經紀人和第三方營銷公司出面。

參院的報告指出，許多營銷活動根本是詐欺性質，五個州指控營銷是針對認知障礙者，六個州的老年人不知道簽約參加的優勢計畫是什麼。許多營銷公司給老年人發電郵，貌似是國稅局、社安署和MEdicare管理部門的電郵，勸說老年人從傳統Medicare計畫改換成優勢計畫，說會增加社安福利。

10個州的消費者不知道他們參加的優勢計畫是否包括自己的家庭醫生和處方藥，俄勒岡州一名婦女將傳統Medicare改為優勢計畫後，不再包括心理醫生門診，原先可以報銷的帳單現在也被拒。密蘇里州一名94歲的老婦換到優勢計畫後，才發現她原來的鄉村醫院和醫生不在範圍內，現在看病要去很遠的地方。

聯邦醫療保險 福利 參院

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