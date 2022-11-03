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佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

萬聖節傳槍響 涉案者是市長

記者顏伶如／綜合報導
涉案被捕的魯福斯市市長瓊斯。(取自臉書)
涉案被捕的魯福斯市市長瓊斯。(取自臉書)

萬聖節當天晚間，俄勒岡州281號公路(Highway 281)發生一輛SUV車危險駕駛的路怒事件(road rage)，一名男子甚至下車朝路過車輛開槍，子彈擊中載有一家四口的行經車輛。警方循線追查開槍嫌犯時，赫然發現被捕的是魯福斯市(Rufus)市長瓊斯(Dowen Jones)。瓊斯2日遭到檢方指控謀殺未遂、一級企圖攻擊等兩項重罪。

俄勒岡州胡德河警長辦公室(Hood River Sheriff's Office)指出，10月31日萬聖節晚間8時45分左右，一對夫妻開車帶著年齡分別為8歲、5歲的兩名兒女，在281號公路靠近帕克戴爾(Parkdale)路段，遇到一輛SUV車危險駕駛。就在這戶家庭準備報警時，SUV車驟然停下，一名拿著手槍的男子下車之後連開數槍。

警方表示，報案家庭的車輛被數發子彈擊中，當時一家四口都在車內，所幸無人傷亡。

警方根據報案家庭提供的描述展開調查，薛曼郡警長辦公室(Sherman County Sheriff's Office)在魯福斯市找到開槍嫌犯的下落，進一步查證發現，嫌犯就是魯福斯市市長瓊斯。瓊斯1日被補之後押入監獄，2日被檢察官以一項謀殺未遂重罪、四項一級企圖攻擊重罪起訴。

魯福斯市位於波特蘭東邊約110哩，瀕臨哥倫比亞河(Columbia River)。根據2021年人口普查，魯福斯市人口僅270人。面對媒體詢問，魯福斯市政府表示不予評論。

至於瓊斯開槍動機為何，警方表示，目前仍在調查中。

俄勒岡州警方調查一起路怒開槍案件嫌犯，竟然抓到一名市長。(示意圖，Getty I...
俄勒岡州警方調查一起路怒開槍案件嫌犯，竟然抓到一名市長。(示意圖，Getty Images)

SUV 萬聖節 俄勒岡州

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