從鄰家女變IS女兵頭目 42歲堪薩斯州教師判刑20年

42歲曾擔任教師的堪薩斯州女子福魯克-艾克倫，因擔任伊斯蘭國全女兵部隊指揮官而被聯邦法官判處20年監禁。(美聯社)

曾在敘利亞擔任伊斯蘭國(IS)全女性戰士部隊指揮官的堪薩斯州 婦女福魯克-艾克倫(Allison Fluke-Ekren)1日被判20年監禁，可能為最高量刑。

艾克倫麾下有100餘名女性，許多是青少年，最小的只有10歲；艾克倫訓練她們射擊、投擲手榴彈和使用自殺炸彈，她的一個女兒也是女兵部隊的成員。

艾克倫的女兒和長子致函聯邦地區法官，請求判處她最高刑期，說他們遭到母親的體罰和性虐待。

42歲的艾克倫出生在堪州勞倫斯市(Lawrence)，家族在越溪鎮(Overbrook)擁有一個81英畝的農場，大學畢業後在堪州任教師。檢方說，她從一個美國鄰家女孩一路走上IS領導層，與她從小被虐待有關。

女兒在法庭作證說，對權力的渴望驅使母親帶著全家越過半個地球，去找尋能使她蓬勃發展的恐怖組織。她控訴母親的虐待行為，包括將農藥潑到她臉上，致使面部起泡，眼睛灼傷，但母親很善於掩蓋施虐行為。女兒在法庭上當著母親的面說：「我想讓人們知道她是什麼樣的人。」

艾克倫請求法官對她只判刑兩年，以便撫養年幼的孩子。她還為女兵部隊辯護，說這是當地社區的女性組織；她說教授女戰士使用自殺炸彈是安全培訓，以免遭到敵軍強暴。

女兒作證說，她13歲被一個IS武裝分子強暴，母親強迫她嫁給他。

艾克倫16歲懷孕，1996年嫁給第一任丈夫，有一兒一女。後來遇到第二任丈夫，她在堪薩斯大學期間皈依伊斯蘭教。2008年與家人搬到開羅，期間又生了六名子女，2014年搬到敘利亞，丈夫是IS狙擊手頭目，死於美軍空襲。第三任丈夫是來自孟加拉國的IS分子，與她生了三名子女，2016年死於空襲。第四任丈夫則是IS保鑣，2018年在作戰時陣亡。

艾克倫2019年脫離IS，第五任敘利亞籍丈夫不是IS成員；她2021年向當地警方自首，今年1月被引渡回美國。