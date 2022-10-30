我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：只想再多救一個人

工作服「禁暴露」比基尼咖啡師提告 華州被判違憲

編譯徐薏茹／綜合30日電
華盛頓州艾佛瑞特市對比基尼咖啡師提出穿著要求，圖為尚未推出服裝禁令之前，一家咖啡廳的咖啡師穿著比基尼招呼客人。(美聯社)
華盛頓州艾佛瑞特市對比基尼咖啡師提出穿著要求，圖為尚未推出服裝禁令之前，一家咖啡廳的咖啡師穿著比基尼招呼客人。(美聯社)

華盛頓州艾佛瑞特市(Everett)約五年前頒布的一項法令規定，特定職業的從業人員工作時不得穿著暴露服裝，需遮住法令規定的身體部位範圍，導致以穿著清涼為賣點的比基尼咖啡師(bikini baristas)生意大受影響，業者進而告上法院，本周聯邦法院判定該服裝規定法令違憲。

艾佛瑞特先驅報(Everett Herald)報導，艾佛瑞特市與比基尼咖啡師這場法律戰經歷漫長的時間，本周法院在部分簡易判決(summary judgment)中裁定市方法令違憲。

西雅圖(Seattle)聯邦地區法院認定，艾佛瑞特市的服裝規定法令違反聯邦及華盛頓州憲法中的平等保護條款(Equal Protection clauses)。

聯邦地院法官馬丁內茲(Ricardo S. Martinez)在19頁的裁決書中表示，法院認為該法令至少有一部分是根據出於性別歧視目的制定而成。

裁決書寫道，很難想像該法令如何能在實際情況中平等適用於男性及女性，因為該法令禁止「通常由女性而非男性穿著」的衣著，包括露肚裝、露背裝，以及比基尼。

法院也裁定，比基尼咖啡師「明顯」是該法令的目標，並補充說明該職業的勞動力組成幾乎全為女性。

艾佛瑞特市於2017年頒布這項服裝規定法令，要求「快餐服務場所」的所有從業人員、業主及經營者穿著遮蓋住上半身及下半身的服裝；法令將咖啡攤、速食餐廳、熟食店、餐車、咖啡廳等列為快餐服務事業。

艾佛瑞特市的比基尼咖啡師攤「鄉巴佬辣妹」 (Hillbilly Hotties)店主和一些員工興訟，質疑該服裝法令的合憲性，同時挑戰艾佛瑞特市的猥褻行為法條，但除了服裝規定問題外，其他控告全數遭到法院駁回。

法院下令艾佛瑞特市14日內與原告會面，以討論接下來該怎麼做。

咖啡 華盛頓州 歧視

上一則

沒固定裁員比 馬斯克將開除推特「反馬」人士

延伸閱讀

華州第八國會選區 民主黨史瑞德迎戰共和黨拉金

華州第八國會選區 民主黨史瑞德迎戰共和黨拉金
法官判公務員強制接種令違憲 紐約市府上訴

法官判公務員強制接種令違憲 紐約市府上訴
確診可以應試不能投票 中選會挨批違憲

確診可以應試不能投票 中選會挨批違憲
侵害隱私 強制嫌犯驗尿違憲 「訂2年落日條款」

侵害隱私 強制嫌犯驗尿違憲 「訂2年落日條款」

熱門新聞

華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

2022-10-26 20:16
密蘇里州聖路易市24日爆發校園槍案，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中殺害兩人，後來與學校警衛和警察展開槍戰而被擊斃。圖為驚嚇的學生拭淚。（美聯社）

「你們都得死」密蘇里州聖路易高中槍案 3死6傷

2022-10-24 21:09
衛報報導，美國華盛頓州一名婦女22日意外遭到野熊襲擊，不過卻在牠鼻子上「打了一拳」後倖免於難。（截圖自推特）

華盛頓女子遛狗遭野熊襲擊 「一拳揍在熊鼻子上」脫逃

2022-10-23 23:20
為了方便使用者登錄，不少軟體應用程式或網站首頁打出「以谷歌(Google)或臉書(Facebook)帳號登入」選項。華盛頓郵報報導，有網友只因按下「直接以谷歌帳號登入」的選擇，結果全部檔案都被陌生人取得。圖：pixabay

華郵：以谷歌或臉書帳號登入第三方平台 檔案恐全外洩

2022-10-24 11:52
79歲的皮拉托現在還是得每天凌晨2時半出門，去芝加哥一家肉品包裝廠上班。臨走前都不忘擁抱一下69歲的妻子馬蒂娜。(美聯社)

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

2022-10-26 21:15

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家