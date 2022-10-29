臉書股價崩跌 查克柏格身價由1420億縮到381億

臉書母公司Meta股價一年多來不斷震盪走低，也讓創辦人查克柏格的財富蒸發約1000億元。(Getty Images)

臉書(Facebook)母公司Meta股價27日崩跌近25%至每股近98元，是該公司股票 一年多來不斷震盪走低的一次較顯著跌勢；而該股票下行，也讓創辦人查克柏格 (Mark Zuckerberg)的財富蒸發約1000億元，從世界第三富豪滑落到第23位。

Meta股票的收盤價在去年9月10日衝上每股378.69元，是2012年5月中上市以來的最高點；但是Meta的股票也從那時開始不斷走跌；不過，28日收盤時股價微升，從前一天的每股97.94元漲到99.2元。

彭博(Bloomberg)報導，此趨勢讓持有3億5000萬股Meta股票的查克柏格過去13個月以來，在彭博富豪榜(Bloomberg Billionaires Index)上的身價暴跌，從1420億元的巔峰滑落至381億元。

儘管股市一年多來表現疲軟，大多數富豪身價縮水，但是未有如查克柏格這般財富損失如此嚴重者；這也讓曾經是僅次於貝佐斯(Jeff Bezos)、比爾蓋茲(Bill Gates)的第三大富豪的查克柏格，如今在富豪榜上已滑落到第23位。

Meta股票27日崩跌24.56%至每股97.94元，讓查克柏格當天的身價驟減110億元；嚇跑投資 人的主因，是前日發布的財報顯示，Meta第三季營收年減4.5%，連續第二季呈現衰退且未達市場預期，再加上元宇宙(Metaverse)業務支出過大等。

查克柏格在26日的法說會上表示，雖然很多人不支持元宇宙領域的投資，但是這依然是Meta的業務重心，因為這是未來趨勢。