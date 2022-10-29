吐槽英新任印度裔首相蘇納克非亞裔 華裔脫口秀演員挨批

華裔諧星錢信伊在「每日秀」節目中稱英國新首相蘇納克非亞裔而引發爭議。(Getty Images)

知名脫口秀節目「每日秀」(The Daily Show)的固定班底、馬來西亞籍華裔喜劇演員錢信伊(Ronny Chieng)日前在節目上說了一段英國 新任印度 裔首相蘇納克(Rishi Sunak)並非亞裔 的笑話，該橋段在推特上引起部分人反彈，招來批評，認為他發言不當。

在24日播出的節目上，錢信伊在一個六分半的橋段中說到：「我知道大家都很高興這是第一位亞裔首相，但讓我們搞清楚：印度裔不是亞裔，OK？他們還是很好的人，只是不是亞洲人。」

他繼續吐槽：「今天早上我到點心宮(Dim Sum Palace)的時候，我和夥伴不會表現出『噢…我在那裡！我被看見了。』我喜歡看到印度人試著兩者皆擁有，當印度人又當亞洲人。選好一邊，OK？我打賭如果我出現在寶萊塢電影裡，我會融入當中，對吧？因為我們只是一種人，享受著美好時光。」

錢信伊生於馬來西亞，在新加坡長大，現在定居紐約。他在節目上的這番言論很快在推特上引起部分人反彈。

「每日秀」主持人諾亞(Trevor Noah)則開玩笑說他為英國的「種族主義者」感到有點難過，雖然蘇納克來自保守黨，但這些「種族主義者」當年投票支持英國脫歐就是想讓英國繼續「白」下去，沒想到最後直接迎來一位印度裔首相；他在該橋段尾聲用他向來擅長的口音模仿，以一段印度腔英語來嘲諷英國白人居民對新任首相的擔憂，然而部分網友認為他用印度口音嘲諷並不合適。

在英國，由於龐大的南亞裔人口，以及英國過去在印度殖民的歷史背景，「亞裔」通常指來自南亞的移民或南亞後裔；根據英國國家統計局(Office of National Statistics)的資訊，印度裔、巴基斯坦裔、孟加拉裔是占英國最大比例的亞裔及亞裔英國人族群。

錢信伊及「每日秀」均未回應置評請求。