允許女兵加入作戰部隊 前防長卡特猝死 享年68歲

前國防部長卡特24日晚因心疾突發去世，享年67歲。(美聯社)

歐巴馬 政府時期的國防部 長卡特(Ashton B. Carter)24日晚在波士頓去世，享年68歲，他的家人25日發表聲明說卡特是死於心臟病突發。

卡特擔任防長期間允許女兵加入作戰部隊，結束了禁止變性人從軍的命令；他以核子專家和文職人員身分在國防部服務35年，被認為是國防戰略大師、學者和預算專家，曾三度出任包括部長和副部長在內的五角大廈 重要職務。

前參謀首長聯席會議主席鄧普西(Martin Dempsey)2017年在卡特的退職儀式上說，卡特在五角大廈是專注人事管理等不顯眼的工作，是華盛頓最重要但鮮為人知的幕後人物。

卡特沒有從軍經驗，但他熟稔五角大廈的運作，有助於他推動國防部的重整。經過三年研究和辯論後，他2015年12月下令軍中所有職務對女性開放，消除了女兵進入作戰單位的最後障礙，包括加入最危險和最艱苦的特種部隊。

卡特後來受訪時說：「我做出讓女性沒有例外地進入軍中所有專業的決定，女性占人口50%，我們不能把符合資格的半數人口排除在外。」

卡特生於賓州費城，耶魯大學畢業，曾是羅德學者，在牛津大學取得理論物理博士學位，後到洛克菲勒大學與麻省理工學院研究，也在著名的費米實驗室研究員工作。

卡特2015年2月出任國防部長時，旋即面對伊斯蘭國(IS)在伊拉克和敘利亞的猖獗，以及中國在南海島礁的迅速軍事化擴展。他監督執行了歐巴馬政府的重返亞太計畫，試圖平衡使用軍事資源和聚焦中國崛起，為抵抗北京的咄咄逼人立場，美軍加強了在西太平洋的存在，卡特多次探訪太平洋地區的美軍航空母艦。

卡特出任國防部長前是五角大廈採購主管，監督運送2萬4000多輛防雷裝甲車到伊拉克和阿富汗，當時由於車輛防護力不足，數千名美軍在前線被路邊土製炸彈炸死，卡特常說加快研發和採購防護裝甲車是他最自豪的成就。前總統歐巴馬25日說：「在卡特建議下，我們對建設創新、更強大、更智能和更人道的軍隊進行了長期投資。」