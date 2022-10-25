我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊槍枝暴力 霍楚撥款擴大施行紅旗法

今年萬聖節創紀錄 紐約市近百條開放街道 含華埠多街區

被控餐廳「開業25年最誇張奧客」 主持人在脫口秀公開道歉

編譯周辰陽／即時報導
Sky News報導，英國喜劇演員、美國CBS電視台《深夜秀》主持人柯登。資料照片。（路透 / PA Images）
Sky News報導，英國喜劇演員、美國CBS電視台《深夜秀》主持人柯登。資料照片。（路透 / PA Images）

Sky News報導，英國喜劇演員、美國CBS電視台《深夜秀》（The Late Late Show）主持人柯登（James Corden）日前被紐約一家餐廳的老闆下了暫時禁令，原因是他兩度對職員表現得「極其惡劣」。柯登在最新一集《深夜秀》談及這起事件時承認，自己當時的表現「粗魯」與「無禮」。

整起事件起自熱門餐廳「巴爾薩澤」（Balthazar）老闆麥納利（Keith McNally）在IG發文，抨擊「柯登是一位極有才華的喜劇演員，卻是個小白癡」，只因為點的餐出了一些差錯，就成了餐廳自25年前開業以來，「對我巴爾薩澤的服務生最粗暴的客人」，還表示自己不常「86」（拒絕服務）一位客人，但決定「86」了柯登。

影片來源：YouTube

整起糾紛事後看來似乎解決了。麥納利隔天上IG發文稱柯登剛剛打電話給他，並且衷心地致歉，禁令隨後也就解除了。柯登則在最新一集《深夜秀》節目表示，自己從來沒打算讓餐廳職員難過，接著指他在事件發生後立刻一直「走來走去，覺得我沒有做錯什麼」。

柯登接著表示，「我沒大喊或尖叫，沒從我的座位上站起來，沒辱罵任何人或用上貶損的措辭，但事實就是我發出了粗魯的評論，這是錯的，這是不必要的評論，這對服務生無禮」。

柯登在節目解釋，自己看到麥納利的IG貼文後，就「立刻」聯繫他，而他們「好好談了一番」，「他欣賞這通電話，我很高興我們能消除隔閡，而我感覺就像我們私下處理掉了…但到了此時，故事已經外傳了，更多人感到不高興」。

麥納利把事件經過發上網後，在社群媒體激起了怒火。柯登就向觀眾展示了3條網友寫下關於他的尖刻推文，「我懂，我完全了解，我明白大家都生氣了，我接受大家的意見」。他還說，當他回到紐時，希望返回餐廳以「親自道歉」。

社群媒體 英國

上一則

川普事業王國版圖縮水 訴訟纏身

延伸閱讀

去年密州校園槍案4死 16歲少年24罪全認

去年密州校園槍案4死 16歲少年24罪全認
新州4警詐薪挨告 停職照領140萬薪水

新州4警詐薪挨告 停職照領140萬薪水
被控性騷男星 凱文史貝西無罪 律師：感謝陪審團識破虛假指控

被控性騷男星 凱文史貝西無罪 律師：感謝陪審團識破虛假指控
盜2殺人犯身分 女嫌冒領14.5萬失業金 被控重大盜竊等10重罪

盜2殺人犯身分 女嫌冒領14.5萬失業金 被控重大盜竊等10重罪

熱門新聞

加州、夏威夷州及維吉尼亞州分別推出通膨紓困計畫，為符合資格的居民發放通膨紓困支票(Inflation Relief Checks)。(美聯社)

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

2022-10-18 12:09
美國航空(American Airlines)。美聯社

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

2022-10-17 09:57
去年全美消費者投訴網路犯罪受害損失逾4億2900萬元，這些騙局平均損失30萬元。(Getty Images)

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

2022-10-20 21:53
華盛頓州韓裔女子安英淑(右)在一處樹林遭分居丈夫安蔡景(左)活埋數小時，最終從坑洞逃出獲救。(KIRO7電視截圖)

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

2022-10-22 10:43
本周三(19日)的西雅圖，空氣質量因山火影響，測得為全球最差的城市。(美聯社)

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

2022-10-21 16:02
普林斯頓大學教授謝宇。（百度百科）

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

2022-10-20 10:45

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」