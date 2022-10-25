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佛洛伊德案4涉案警 又一人承認過失殺人

編譯周芳苑／綜合24日電
明尼亞波利斯市前警員奎恩(左)和明州州檢察長辦公室達成認罪協議，承認在佛洛伊德之死事件中犯下過失殺人。圖為今年7月奎恩出庭。(美聯社)
明尼亞波利斯市前警員奎恩(左)和明州州檢察長辦公室達成認罪協議，承認在佛洛伊德之死事件中犯下過失殺人。圖為今年7月奎恩出庭。(美聯社)

明尼亞波利斯市前警員奎恩(J. Alexander Kueng)24日針對非裔佛洛伊德(George Floyd)之死承認犯下過失殺人罪，他協助另一警員把用力大口喘氣的佛洛伊德壓倒在地；這是四名涉案員警中結案的第三例。

2020年5月25日，南明尼亞波利斯一家便利店打911報稱佛洛伊德用20元假鈔買香菸，警察據報開車抵達店外十字路口，制伏過程最終導致佛洛伊德死亡。

亦為非裔的奎恩在事發時還是新進警員，他將膝蓋壓在佛洛伊德身上幾分鐘，當時佛洛伊德說他無法呼吸、最終失去知覺。黑人佛洛伊德之死在全球各地引發種族主義及抗議警察虐待的活動，案發時在場警察全遭聯邦違反民權控罪。

此前陪審團判定他在另一警員沙文(Derek Chauvin)跪在佛洛伊德脖子上九分多鐘期間，未提供援助也未干預，反而自己也跪在佛洛伊德軀幹上，因此判他三年監禁；他已在服刑。

透過認罪協議，明尼蘇達州州檢察長辦公室同意撤銷奎恩更嚴重的協助和教唆二級謀殺罪指控。

在原定為奎恩及另一亞裔警員邵都(Tou Thao)進行的謀殺審判陪審團遴選第一天，奎恩即認罪；邵都在案發時阻止旁觀者高喊佛洛伊德需要醫療協助，是四名遭刑事指控的員警中尚未判決的最後一名被告。

沙文是白人，去年在備受矚目的電視審判中被州陪審團判定二級謀殺罪，之後又承認侵犯佛洛伊德民權的聯邦指控，預計將服刑超過20年。

按住佛洛伊德雙腿的第四名警員雷恩(Thomas Lane)因未提供醫療而侵犯佛洛伊德的權利，被判有罪，他也承認協助和教唆二級過失殺人罪的州指控。白人雷恩是在場建議協助佛洛伊德呼吸的唯一員警，刑期為兩年。

佛洛伊德死亡後，四名警員全被解雇，抗議活動在明尼亞波利斯及其他城市延燒。

佛洛伊德 警察 非裔

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