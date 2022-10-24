1月曾停泊109艘 本周減至4艘 南加貨櫃船塞港危機解除

南加州的「塞港」現象終於解除，圖為2021年2月貨櫃輪、郵輪在長堤港外排隊，等候進港。(路透)

新冠肺炎疫情導致供應鏈 危機，所幸全美最塞的南加州 海港貨櫃船危機已解除，原因包括貨櫃船排隊機制、新的貨櫃場，以及政府計畫促進各方合作等，但華爾街日報表示，最大因素可能是進口量減少、貨輪分散到其他港口所賜。

南加州的「塞港」現象終於解除，圖為2021年7月長堤港的貨櫃碼頭超過負荷。(路透)

南加 州海事交易所(Marine Exchange of Southern California)表示，洛杉磯港與長堤港今年1月一度停泊109艘貨櫃船，本周減至四艘，塞港情況儼然解除。

航運專家表示，未來幾天前往美國主要進口海港的亞洲進口貨櫃船比平時少，而長期塞港的貨運量也正在減少。

華爾街日報報導，美國其他主要海港和內陸貨運樞紐的貨物依然延誤，但加州大港口塞港的情況結束，這顯示困擾零售商與製造商的廣泛供應鏈危機已解除。

領導白宮供應鏈危機小組的「國家經濟委員會」副會長薩梅拉‧法茲里(Sameera Fazili)說：「考量供應鏈危機去年造就通膨，當前情況顯然好轉。」

港務局與拜登政府官員指出，諸多因素解決了塞港危機，包括更嚴格的排隊機制讓貨櫃船排在太平洋上、新的貨櫃場釋放了碼頭空間，以及政府計畫強化經銷商、港口、鐵路和拖車業者間的合作。

不過，最主要的因素可能是因為航向美國最忙碌進口貨櫃海港樞紐的船隻變少了；貿易數據分析指出，美國的進口量正在減少，此外不少貨櫃船開往東岸及墨西哥灣，以免塞在南加州。

港務數據顯示，洛杉磯與長堤港9月共處理68萬6133艘滿載進口商品的貨櫃船，比2021年同期減少18%，也創下2020年6月以來最低紀錄；8月進口量同比2021年減少12%，且相較往年航運尖峰季驟跌。

喬治亞州薩凡納港(Savannah)、休士頓、紐約及新澤西州的港口，幫忙消化了躲避塞港而轉運的貨櫃船；近幾個月，大型量販業者已取消今年稍早的暴量訂單，且因消費者的購買模式轉變而庫存過剩。

供應鏈數據分析集團Descartes Datamyne報告指出，美國9月進口的貨櫃比去年同期少11%，比8月減少12.4%。

丹麥航運諮詢機構Sea-Intelligence則表示，隨著需求減緩，未來幾周的太平洋海運航線運量將減少26%到31%不等，凸顯貨運商已準備好因應預訂(航運班次)持續減量的情況。