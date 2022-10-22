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拜登學貸豁免計畫被法院擋下 2200萬人已申請怎麼辦？

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統21日在老家德拉瓦州立大學向學生推銷他的免除學貸計畫，但當天晚間聯邦上訴法院即將這項計畫擋下。圖為拜登21日對德拉瓦州大學生講話。(美聯社)
拜登總統21日在老家德拉瓦州立大學向學生推銷他的免除學貸計畫，但當天晚間聯邦上訴法院即將這項計畫擋下。圖為拜登21日對德拉瓦州大學生講話。(美聯社)

拜登總統今夏宣布的學貸豁免計畫，21日被聯邦上訴法院擋下，數百萬民眾原本以為在拜登政府任內可以獲得學貸免除，現在突然對未來充滿不確定感，不知從2023年1月1日起是否要恢復償還學貸。

內布拉斯加、密蘇里、阿肯色、愛阿華、堪薩斯、南卡羅來納等六個共和黨執政州聯合對拜登政府學貸豁免計畫提告，聯邦第八巡迴上訴法院21日晚間裁定，學貸豁免計畫暫停實施，等候法院審議。然而，聯邦法院宣布計畫暫停實施之前，大約已有2200萬民眾提出申請，這些民眾的申請案件將何去何從，成為未知數。

拜登政府先前承諾，受到訴訟影響，10月23日之前將不會為任何民眾完成學貸免除，但最快可望在11月中旬開始作業。

拜登政府今年8月宣布，免除最高1萬元學貸方案符合資格的對象為，個人年收入12萬5000元以下，或夫妻合併年收入、報稅戶主(heads of households)年收入25萬元以下者。曾經領取「裴爾獎助金」(Pell grant)低收入學生，可望獲得最高2萬元學貸免除。教育部建議符合資格的民眾最好在11月15日之前提出申請，以便趕在2023年1月聯邦學貸償還日期開始之前完成。

這起訴訟接下來面臨的主要關卡是，新年元旦之前案件能否有結果，因為1月1日是疫情期間暫停的聯邦學貸重啟償還開始日期。

拜登先前表示，疫情期間暫停學貸償將不再延期，但某些經濟學者表示，許多民眾受到疫情影響，可能財務狀況仍然沒有完全復原，可能還沒辦法恢復償還學貸。學者分析，原本以為學貸獲得豁免，如今突然要從1月起恢復償還的民眾，恐怕出現逾期繳款甚至貸款違約(default )下場。

密蘇里州東區聯邦區域法院法官奧特瑞(Henry Autrey)20日裁定，無法說明提告基礎，因此法院並無受理此案的管轄權。奧特瑞裁決出爐後的數小時，六個共和黨執政州便於20日晚間向聯邦第八巡迴上訴法院提出上訴。

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