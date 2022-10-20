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聯邦撥款280億 助12州發展電動車電池

記者胡玉立／綜合報導
全球最大鋰礦商雅寶位於內華達州的員工正處理原料碳酸鋰。(美聯社)
全球最大鋰礦商雅寶位於內華達州的員工正處理原料碳酸鋰。(美聯社)

拜登政府19日宣布撥款28億元，在12個州擴大發展製造電動汽車電池。包括全球最大鋰礦商雅寶(Albemarle)在內，共20家公司將獲得這項專案撥款，用於提取和加工鋰、石墨等電池材料、製造零件、加強供應美國關鍵礦物。

拜登政府正設法促進電動汽車生產和銷售，這是拜登總統誓言減緩氣候變化、強化美國製造業關鍵戰略的一環。為提高美國鋰礦和其他關鍵礦物生產，8月通過的全面氣候和健保法案就包括了多項促進電動汽車發展規定，其中包括提供電動車購買者高達7500元稅收抵免。

在白宮舉行的撥款宣布儀式上，拜登表示，「此事至關重要，因為汽車的未來是電動的，目前75%電池是在中國製造完成」。共同出席儀式者包括能源部長格蘭爾姆(Jennifer Granholm)和10家獲得撥款廠商高層主管及商界領袖。

拜登表示，「中國透過不公平補貼和貿易手法，削弱美國製造業，占領大部分電池製造市場。今天我們透過宏偉的目標和行動，加緊努力收回它，以確保我們重回(電池生產)賽場」。

內華達州里諾市「美國電池技術公司」(American Battery Technology)執行長梅爾塞特(Ryan Melsert)告訴拜登，美國早該干預電池市場了；「不幸的是，美國幾乎沒有參與這場鋰競賽。」他指出，全球只有不到1%的鋰產品在美國製造。

格蘭霍姆5月向各廠商宣布撥款計畫、號召各廠商競爭；她19日聲稱，此專案撥款宣布是大消息，將擴大美製電動汽車和電網電池製造，撥款資助項目將「在國內生產目前從中國等國進口的電池材料和零件」。

全球最大鋰礦商雅寶6日展示該公司在內華達州銀尖的鋰工廠原料。(美聯社)
全球最大鋰礦商雅寶6日展示該公司在內華達州銀尖的鋰工廠原料。(美聯社)

贏得能源部撥款的20家公司包括雅寶、Piedmont Lithium Inc.、Entek 和 Syrah Technologies等，至少12個州的項目獲得撥款，包括阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、路易斯安那州、密蘇里州、內華達州、紐約州、北卡羅來納州、北達科他州、俄亥俄州、田納西州和華盛頓州。

德國汽車製造商寶馬(BMW)也在19日表示，將在位於南卡羅來納州斯巴達堡(Spartburg)的工廠投資10億元，開始生產電動汽車，並額外投資7億元在附近建造電池廠。

拜登政府的28億元撥款資金源自去年1兆元基礎設施法案；拜登今年春天另曾援引「國防生產法」發布行政命令，促進鋰和其他用於提供電動汽車動力的關鍵礦物生產。

從現在到2030年，美國和全球電動汽車銷量預計將大幅增長；但即使再過10年，電動汽車最多仍只占美國新車銷量的三分之一。

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