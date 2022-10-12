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拜登政府傳擬祭出「俄鋁禁令」鋁價應聲飆漲

編譯林奇賢／綜合外電
知情人士表示，拜登政府考慮對俄羅斯鋁發布全面禁令，作為因應俄軍升級烏克蘭軍事行動的手段。(路透)
知情人士表示，拜登政府考慮對俄羅斯鋁發布全面禁令，作為因應俄軍升級烏克蘭軍事行動的手段。(路透)

彭博引述知情人士報導，針對俄軍升級在烏克蘭的軍事行動，拜登政府考慮對俄羅斯鋁發布全面禁令。鋁價和鋁生產商股價應聲大漲。

消息人士透露，白宮考慮的選項有三種：一是徹底禁止，二是將關稅提高到具懲罰性的水準，實際上是發揮禁令的效果，三是制裁為俄羅斯生產金屬的俄鋁（Rusal）。

白宮發言人表示，所有選項都會納入考量，但暫時沒有採取行動。美國商務部和俄國政府對外聯絡部門暫未置評。

由於投資人擔憂供應吃緊，全球鋁價應聲大漲。倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨一度上漲7.3%，創史上最大單日漲幅之一，後來漲幅收斂，最後收漲3.1%，至每公噸2,305美元。美國鋁業（Alcoa）股價盤中一度大漲8.6%，終場收漲5.3%。世紀鋁業公司（Century Aluminum）更在股價短時間飆高後暫停交易。

俄羅斯是僅次於中國大陸的世界第二大鋁生產國，鋁在多數重工業都發揮關鍵作用。單是在美國，俄羅斯鋁一般占鋁總進口量約10％，而數據也顯示俄國在8月是美國的第三大鋁出口國。

由於鋁在實體經濟中發揮重要作用，汽車、大樓、iPhone等都會用到鋁，因此長期以來這個金屬未受到制裁措施波及。但如今隨著俄烏戰爭進入第八個月，能讓美國、烏克蘭及其盟國對俄祭出制裁的商品愈來愈少。

若美國真的祭出禁令，將對全球鋁金屬市場產生廣泛影響，可能迫使美國和其他國家的消費者趕忙尋找替代金屬。俄國鋁占全球鋁產量的5%。

俄羅斯 股價 俄國

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