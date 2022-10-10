憂中國製造 佛蒙特官員擅降飲水氟濃度

佛蒙特州里奇蒙鎮一個職員擅自降低飲用水中的氟化物濃度，引起各界議論。(美聯社)

佛蒙特州 里奇蒙鎮的水利官員張伯林(Kendall Chamberlin)過去四年來暗中降低飲用水中的氟化物濃度，因為他個人擔心這種中國製造的化合物有安全疑慮。

1940年代到1950年代，公共飲用水系統經常定期加氟，但部分人認為氟對牙齒有益的說法為謠言、假消息乃至陰謀論；反對者宣稱，氟化物對健康的影響並不全為學界所知，且可能讓飲用水增加不必要的藥性。

1945年氟首次被加到密西根州大湍城的公共用水中，除了飲用水外，氟化物也被添加到牙膏等外用產品，部分食物也含氟。

許多國家基於可行性等因素，未在民生用水中添加氟化物；美國自2015年降低飲用水中的氟含量，因為有些幼童喝太多含氟水而導致牙齒出現白斑。

美國牙科協會(American Dental Association)表示，白斑主要是觀感問題，就像許多維繫生命的重要物質，如鹽、鐵和氧氣，攝取過量仍對身體不好。

聯邦疾病防治中心 (CDC )表示，水中的氟化物可減少約25%的蛀牙；2018年一份CDC報告指出，全美73%飲用水含氟，因為氟可以保護牙齒免於蛀牙。

張伯林表示，他不認為佛蒙特州對於水中的含氟物質有明確建議。他說：「我的職責是保障公共衛生、安全、環境並照顧客戶健康，小心提防不為過」。

美國使用三種氟添加劑，其中兩種確實來自中國，因為本土並未生產。

CDC發言人崔西‧包默(Tracy Boehmer)表示，這些氟化物受到嚴格的規範和檢驗，確保其安全。 佛蒙特衛生廳發言人亦表示，所有添加物都必須符合國家標準。

張伯林的擅自主張讓住戶和醫師傻眼。退休醫師諾爾斯(Allen Knowles)說，「一個人片面決定公衛利益，可能不妥，太扯。」

諾爾斯有個八個月大的孫女，他原以為孫女取得氟含量足夠的飲用水。他說：「氟化物是我國最成功且最重要的公衛政策之一，減少其含量會造成牙齒病變，這並非基於個人看法或單一研究得出的結果。」

居民凱特‧馬瑟(Kate Mather)的孩子最近首次蛀牙，她表示，牙醫根據州標準操作並提供專業建議，原以為飲用水中的氟化物有達標，結果卻沒有。

該鎮議會已投票決定恢復水中含氟量，尚不清楚是否會有人因此受罰，相關人事問題也會在採閉門議程裡討論。