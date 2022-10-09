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賭城「無差別」捅人2死6傷 無證客幹的 辯稱被嘲笑才洩憤

編譯盧炯燊／綜合8日電
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)

賭城拉斯維加斯6日發生的街頭持刀傷人，造成2死6傷兇案，被逮捕的兇嫌是一名來自瓜地馬拉的無證移民，現已被控2項謀殺及6項謀殺未遂罪名。 他2019年曾涉及一起家庭暴力案，但獲釋放。

根據拉斯維加斯大都會警察局(LVMPD)的報告，現年32歲的凶嫌巴里奧斯 (Yoni Christian Barrios)聲稱，當時有人嘲笑他，為了洩憤，一怒之下持刀捅向取笑他的人。

他已於7日首次過堂，法官下令不准保釋，周二(11日)再次聆訊。

巴里奧斯在洛杉磯有一個地址，自稱案發前兩天到拉斯維加斯準備跟一名朋友同住，但朋友拒絕收留他，他只好坐公共汽車去到事發的拉斯維加斯大道，之後便發生這次凶案。

死傷者中有多人是一家表演公司的歌舞女郎，專在賭城的娛樂場所表演。其中一名傷者卡塔諾(Victoria Caytano)向媒體講述事發情況時仍猶有餘悸。

卡塔諾說，當凶徒走近她們時，她已感到不舒服，其後背部給捅了一下，幸而只受輕傷。

據報巴里奧斯對一名傷者說「對不起，伙計」，然後刺向她的背部。另有消息說，巴里奧斯希望警察開槍打死他。

巴里奧斯接受調查時自稱是來自瓜地馬拉，希望聯邦移民及海關執法局(ICE)將他遣送回國。國土安全部向媒體確認，他是個無證移民。若被定罪，有可能先監禁，然後驅逐出境。

根據媒體取得的刑事案卷顯示，巴里奧斯2019年7月被控家庭暴力罪，當時若罪名成立，最高可監禁四年。根據移民和國籍法，無證移民家庭暴力一經定罪即會被逐。

但案件拖延至兩年多後的2021年4月8日才第一次預審，結果給法官以擱置太久為由不予審理，巴里奧斯僥倖獲釋。根據加州刑法，檢察官必須在對重罪提起公訴後，60天內將案件提交法庭審訊。

除此之外，巴里奧斯在洛杉磯還有另一項犯罪紀錄， 2016年4月被控超速及無照駕駛。

移民家庭 警察 洛杉磯

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