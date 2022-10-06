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拜登赴佛州視察颶風災情 被麥克風錄到「噴粗話」

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登5日會晤佛州官員及受到颶風「伊恩」影響的居民，跟邁爾斯堡灘市長莫非（右）進行了似乎輕鬆愉快的交談，但當時有麥克風沒關，剛好錄下他噴出「F」字眼。(美聯社)
美國總統拜登5日會晤佛州官員及受到颶風「伊恩」影響的居民，跟邁爾斯堡灘市長莫非（右）進行了似乎輕鬆愉快的交談，但當時有麥克風沒關，剛好錄下他噴出「F」字眼。(美聯社)

美國總統拜登5日會晤佛州官員及受到颶風「伊恩」（Hurricane Ian）影響的居民，期間還跟當地一位市長進行了似乎輕鬆愉快的交談，但記者團的麥克風剛好沒關，正巧錄下他噴出了「F」字眼。

根據美聯社發布的影片跟逐字稿，拜登跟佛州邁爾斯堡灘（Fort Myers Beach, Fl）市長莫非（Ray Murphy ）進行了狀似友好的簡短對話。從畫面可見，莫非跟拜登握手，謝謝他過來視察災情，「我們真的很感激，保持信心」。

麥克風沒有清楚錄到拜登一開始回答了什麼，但接下來很明顯出現了「F」字眼，稱「沒人敢惹個拜登（No one f***s with a Biden）」，莫非市長則大笑著回應，「是啊，你非常正確」（Yeah, you're god****ed right.）

拜登隨後又說，「你還不能在房子外面跟兄弟吵架」。莫非則連稱「說的太對了」，然後表示很高興見到總統，分開前還拍了拍拜登的肩膀。

莫非事後接受NBC新聞採訪時，並沒有確切交代兩人當時正在討論什麼事情，僅稱他跟拜登都是愛爾蘭天主教徒，也都是虔誠的天主教徒，「但每隔一段時間，有些粗話（A little salty language）就會噴出來」。據報導，白宮發言人沒有立刻回應置評請求。

來源:聯合影音

拜登 佛州 白宮

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