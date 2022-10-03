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再見JFK 聯航10月29日起暫停飛甘迺迪機場

編譯孫梁／綜合2日電
聯航宣布，10月底以後將暫停紐約甘迺迪機場營運，圖為JFK的聯航櫃台。(Getty Images)
聯航宣布，10月底以後將暫停紐約甘迺迪機場營運，圖為JFK的聯航櫃台。(Getty Images)

聯合航空公司(United Airlines)2日宣布，10月29日起將暫停在紐約甘迺迪機場(JFK)的航班運營，表示冬季運營時刻開始後，許多航空公司恢復了往來JFK機場的航班，聯航因為運營的航班數量太少而無法維持競爭力，因此做出暫停運營的艱難決定。

聯航表示，對已預定10月29日以後機票的乘客，公司將與他們合作協商解決。聯航說：「JFK機場對我們運營的重要性沒有改變，我們認為，紐約乘客應有更多選擇，加強聯航在JFK機場的運營服務有利於乘客、公司和公司員工。因此我們今後將致力於進一步增加更多和更理想的航班，機遇出現時將迅速抓住。」

聯航在與聯邦航空管理局(FAA)協商，以爭取在JFK機場獲得更多的飛行航班和起降授權，並要求FAA重新評估機場的運營能力。聯航說，與FAA的討論是建設性的，FAA對改善紐約地區機場的運力是持認真態度。

但聯航認為，機場運力的改善需要時間。FAA也表示，將盡可能地安全擴大紐約市機場及其空域的容納能力，「未來在審批機場的航班分配時，我們將遵循公平的程序，以鼓勵航空公司之間的競爭，使乘客有更多的選擇。」

聯航日前曾威脅說，如果FAA不為其增加更多的航班，他們將停止JFK機場的運營服務。聯航是在中斷五年後，2021年3月才恢復在JFK的運營，還試圖搶其他航空公司的航班。

聯合表示，暫停JFK機場運營後，公司在機場的100名員工不會失業，而是轉至附近的其他機場。

機場 JFK 紐約市

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