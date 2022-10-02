娛樂用大麻 佛蒙特州三家店開賣

拉特蘭市Mountain Girl Cannabis的大麻店1日開幕營業，店主麥克達夫夫妻很高興成為該州第一家大麻店。(美聯社)

佛蒙特州 1日起開放零售店販售娛樂用大麻 ，目前共三家店早就準備開始銷售。

米德爾堡市FLORA Cannabis、拉特蘭市Mountain Girl Cannabis、伯靈頓市CeresMED共三家商店1日開賣大麻，第四個商家已經獲得執照，但尚未準備好開放。

大麻管制委員會(Cannabis Control Board)主席派普(James Pepper)表示，佛蒙特州開賣大麻首周更偏向為「試營運」。

佛蒙特的大麻管制委員會優先審查並免除社會公正(social equity)申請人的大麻執照費；社會公正申請人多為非裔、西語裔，或者曾因大麻被列為非法，本人或家庭成員曾因大麻相關罪行被監禁的申請人。

目前已有超過30名社會公正申請人獲得許可，大部分為大麻栽種者。Mountain Girl Cannabis是第一家此類零售商，其西語裔店主安娜．麥克達夫(Ana MacDuff)說：「對我們來說，成為佛蒙特的第一個，或第一批之中的店家，真的很重要。」

佛蒙特的商家預期供貨會很充足，但部分大麻栽種者對於時程感到失望。佛蒙特栽種者協會(Vermont Growers Association)教育 主任安東尼歐(Bernardo Antonio)指出，大麻管制委員會同時負責制定法規及審查申請人；許多栽種者本以為5月可獲得執照，結果沒有。

安東尼歐點出問題：「戶外栽種人今年一整年都在等待執照，只是他們對要不要種，心裡犯疑，他們想栽種大麻作為生意，但真的不能16個月都沒有收入；現在有許多戶外栽種者還在等執照。我指的是他們這一季泡湯了。」

派普表示能瞭解栽種者的不滿，但他指出，委員會成立的時間較短，一開始的員工人數較少，無法再做更多，他強調：「委員會注重的是消費者安全和公眾安全。」