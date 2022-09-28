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出賣核潛艇機密 工程師夫婦認罪

記者張聲肇／綜合報導
前海軍工程師托比夫婦27日在法庭供認 ，把核能潛艇的機密資料提供給外國，換取金錢。(美聯社)
前海軍工程師托比夫婦27日在法庭供認 ，把核能潛艇的機密資料提供給外國，換取金錢。(美聯社)

前海軍工程師托比夫婦(Jonathan Toebbe and Diana Toebbe)27日在法庭二度認罪，承認把核能潛艇的機密資料提供給外國，換取金錢。

兩人被控的罪名是「共謀傳送機密資料」，43歲的托比認罪，他46歲的太太則承認曾協助丈夫。

檢方本來建議法院判處托比12.5到17.5年徒刑，判托比太太三年監禁，聯邦地區法院法官葛若(Gina Groh)8月以罪行嚴重為由，拒不接受他們先前的認罪協議。

托比承認，2020年4月曾和外國政府聯絡，說他握有美國戰艦核能反應爐的機密資料，可以賣出。法庭公開的檔案未說明是哪一個外國。有媒體稱是巴西。

聯邦檢察官說，托比當時先送出一份資料給外國情報員，並附上說明書，要對方提供他可以秘密聯絡的方法，以便提供更多情報。結果，這位外國情報員2020年12月把這件事告知聯邦調查局。

檢察官說，托比聯絡的外國情報員其實就是聯調局的暗樁，還繼續把機密資料在約定的秘密地點交給這位雙面諜。2021年雙方約在西維吉尼亞、維吉尼亞和賓州三州交界的登山路線某處，托比拿到10萬元加密貨幣。

托比把機密存在記憶卡，把記憶卡夾在花生奶油醬三明治裡，用橡膠袋和繃帶包好。記憶卡裡是潛艇的設計和功能，尤其是核能反應爐有關的資料。

在私立學校任教的托比太太供稱，她丈夫在交貨地點藏匿機密時，她在警戒，留意有沒有被人看到。

根據最新的認罪協議，這對夫婦最高可判處終身監禁另加10萬元罰款，不過檢察官說，他們會要求法院判處托比太太「盡可能低」的刑期。

檢察官 維吉尼亞 賓州

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