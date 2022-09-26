人工生殖子女 告知身世 利多於弊 多州將列入法律

科羅拉多州實施新法，要求人工受孕的父母必須告知子女真相。圖為孕婦接受產前檢查。(美聯社)

透過捐贈精卵或胚胎受孕的家長，不免考量家庭和諧而隱匿子女的基因身世，但新研究顯示，及早告知人工生殖子女真實身世，有助其心理健康與健全發展；有鑑於此，部分州開始實行法律，要求有意使用人工方式受孕者告知其子女身事的重要性。

華爾街 日報(WSJ)報導，科羅拉多州6月實施一項法律，要求計畫採取人工受孕的家長知悉如何與子女討論相關事宜。

加州 州議會8月通過類似法案，現階段仍待州長紐森(Gavin Newsom)簽署才會成為法律，該法要求精卵銀行提供顧客捐贈者的資訊，「促進人工生殖子女家庭的健全與福祉」。

支持人工生殖子女了解其身世的「美國人工生殖子女協會」(U.S. Donor Conceived Council)副會長吉莉安‧菲利浦(Jillian Phillips)說：「我們不想侵犯家長的權利，但許多家長不知道如何探究，而我們希望確保他們可以做出知情的決定。」

菲利浦自述單親媽媽透過捐贈的精子懷上她，她認為及早得知身世有助了解遺傳疾病風險；她做完DNA檢測後，持續接受心臟病醫師診療，藉此追蹤其「生父」，從而得知家族病史。

過去數十年來，生殖學醫師大多不鼓勵做人工受孕的家長告知子女身世，一方面隱匿此資訊有助促進親子 關係，並保障家長的生殖機能隱私。

然而，近年愈來愈多研究發現，得知身世對人工生殖子女利多於弊。

劍橋大學家庭研究中心教授蘇珊‧戈隆博克(Susan Golombok)以英國地區的人工生殖親子為研究對象，自2000年起追蹤人工生殖子女長達20年，此研究的人工生殖方法包括捐贈精卵、代理孕母或試管嬰兒。

戈隆博克表示，「研究對象大致上屬於發展健全的家庭」，但人工生殖子女在四歲之前得知自己身世與身分的接受度較高。

華爾街日報指出，目前無從得知全美有多少人工生殖子女，研究人員只能推估，因為沒有捐贈者的詳實紀錄。

2019年刊載於「生育與不孕」(Fertility and Sterility)期刊的研究中，學者利用聯邦調查數據進行「據證推論」(educated estimate)，估算約50萬名美國女性透過人工受孕且有增長趨勢。

美國生殖醫學學會(American Society for Reproductive Medicine)主席寶拉‧阿曼托(Paula Amato)近年已透過訓練有素的小兒科醫師和專業醫護人員，協助採用人工生殖的家長了解及早告知子女其身世的重要性。