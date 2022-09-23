CNN主播「拒戴頭巾」伊朗總統首度在美國本土受訪告吹

伊朗總統萊希原定21日跟CNN首席國際主播艾曼普（圖）在紐約聯合國大會進行訪問，但因為她拒絕對方最後一刻轉達的戴上頭巾要求，使得整場籌畫已久的訪問破局。(取材自推特@Christiane Amanpour )

伊朗 總統萊希（Ebrahim Raisi）原定21日跟CNN首席國際主播艾曼普（Christiane Amanpour）在紐約聯合國大會進行訪問，但因為她拒絕對方最後一刻轉達的戴上頭巾要求，使得整場籌畫已久的訪問破局。

根據報導，艾曼普在伊朗首都德黑蘭長大，會說一口流利的波斯語（Farsi）。在訪問預定開始約40分鐘後，萊希仍舊沒有現身，他的一位助理則表示，萊希建議她戴上頭巾，艾曼普則說她「禮貌地拒絕了」。

艾曼普指出，自己在伊朗進行報導時，會戴著頭巾以遵守當地法律跟風俗，「否則就不能做為記者工作」。她在推特 描述此事時寫道，「我們在紐約，這裡沒有關於頭巾的法律或傳統」。

萊希與艾曼普的訪問計畫了好幾周，本來是他在美國本土第一次受訪，CNN採訪團隊用8小時設置翻譯設備、燈光與攝影機。但艾曼普在推特提到，萊希的助理明確表示，要是她不戴頭巾，訪問就不會發生，並指對方提及，鑒於現在是穆哈拉姆（Muharram）與薩法爾（Safar）聖月，此為「尊重問題」，又提到了「伊朗的局勢」。

艾曼普寫道，「伊朗的局勢」暗指庫德族女子瑪莎（Mahsa Amini）因未依規定戴頭巾、被宗教警察 逮捕後死亡，進而引發席捲全國的抗議浪潮，但她再次表示，不能同意這個前所未有又出乎意料的條件，因此採訪團隊離開了。