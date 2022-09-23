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今冬暖氣費恐創10年新高 低收入家庭衝擊最大

編譯周芳苑／綜合22日電
全國能源補助主管協會預測，今年即將到來的冬季，暖氣費用預計將大增 17%，低收入家庭所受衝擊最大。(Getty Images)
全國能源補助主管協會預測，今年即將到來的冬季，暖氣費用預計將大增 17%，低收入家庭所受衝擊最大。(Getty Images)

全國能源補助主管協會(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)最新報告顯示，今年即將到來的冬季，暖氣費用預計將大增17%，低收入家庭受到的衝擊最嚴重。

根據NEADA報告，2022-2023年暖氣費將超過1200元，高於前一年的1025元，創10年新高。

NEADA執行董事沃爾夫(Mark Wolfe)透過新聞稿說，低收入家庭可能選擇優先支付醫藥、食品和房租費用，導致能源帳單拖欠風險增加。

該協會因此在上周寫信給國會，要求國會增撥50億元經費給「低收入家庭能源援助計畫」(Low-Income Home Energy Assistance Program)，以支應不斷上漲的供暖成本及夏季冷氣費用。

今年夏天，美國部分地區高溫指數飆升到危險程度，某些城鎮氣溫長時間維持在三位數。

沃爾夫說，酷熱夏季導致用電量增加，連帶造成秋季天然氣供應量減少；他說，今年初便因需求增加而預計價格上漲，俄烏戰爭讓問題更嚴重，歐洲價格比美國更高。

根據能源情報署(Energy Information Administration)，電力公司高度倚賴天然氣發電，去年用量占全美總消耗量的 37%。

NEADA 說，今冬將是第二年暖氣價格大漲。研究發現，全美家庭供暖累計成本可能從2021-2022年1279億元增加到2022-2023年的近1500億元，增加費用對低收入家庭影響最大。

「華爾街日報」日前報導，電價因烏俄戰事攀升，勞工部統計更指出消費者電力指數比去年同期上漲15.8%。NEADA報告與此相呼應。

低收入 指數 天然氣

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